Quentin Tarantino in Daniella pričakujeta prvega otroka. Foto: EPA

Kultni režiser pri 56 letih pričakuje prvega otroka. "Daniella in Quentin Tarantino sta navdušena, da lahko oznanita rojstvo otroka," je par zapisal v sporočilu za ameriški People.

Tarantino je v preteklosti večkrat izjavil, da se nikoli ne namerava poročiti, saj ves čas posveti delu, a nato mu je pot prekrižala prava.

Z 20 let mlajšo igralko, ki je hči znanega izraelskega pevca Svike Picka, sta se spoznala leta 2009 med promocijskimi dejavnostmi za njegov film Neslavne barabe. Par sta postala leta 2016, po enem letu zveze sta si nadela zaročna prstana, ta korak sta proslavila na zaročni zabavi, na katero sta med drugim povabila vse igralce filmske uspešnice Šund, tako da so z njima med drugim praznovali Bruce Willis, Samuel L. Jackson in Uma Thurman. Poročne zaobljube sta si izmenjala novembra lani na zasebnem obredu v Los Angelesu.

Konec filmske poti?

Tarantino je, kot rečeno, polno zaposlen s promocijo svojega devetega filma – ta usmerja pogled v zadnje trenutke zlate dobe zahodne obale ZDA, hipijevska šestdeseta leta 20. stoletja – ta bo pa, kot je napovedal, njegov predzadnji film.

V intervjuju za publikacijo GQ Australia je to potrdil: "Mislim, da sem prišel do konca poti, kar se tiče filma. Vidim se kot pisca knjig o filmu in dramatika, tako da bom še vedno ostal ustvarjalen. Mislim pa, da sem filmu dal vse, kar sem lahko."