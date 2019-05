Če bo R & B zvezdnik obsojen, mu preti tri do sedem let zaporne kazni za vsako od obtožnic. Foto: Reuters

R. Kellyja sicer bremenijo štiri tožbe zaradi spolnih zlorab, pa tudi tožba nekdanje žene zaradi neplačevanja preživnine.

Sodnica Moira Johnson je konec meseca aprila že razsodila, da je glasbenik kriv zlorabe šestnajstletnega dekleta, k takšni razsodbi pa je veliko prispevalo tudi dejstvo, da se obtoženec na sodiščni obravnavi takrat sploh ni prikazal.

Primer je zdaj znova odprt, saj eden od Kellyjevih odvetnikov trdi, da se na tožbo glasbenik ni mogel odzvati, ker je nepismen. Skupno je sicer glasbenik obtožen desetih spolnih napadov na štiri različne žrtve, od katerih so bile v času napada tri stare med 13 in 17 leti.

Marca je glasbenik sedel tudi zaradi neplačevanja preživnine. Do aretacije je prišlo le nekaj ur za tem, ko je Kelly v eksplozivnem intervjuju z Gayle King za CBS v solzah in besu zanikal obtožbe o spolnih zlorabah. To je bil sploh prvi intervju, ki ga je dal na to temo.

Kellyjev odvetnik pravi, da je pevec tudi v velikih finančnih težavah (zato baje tudi ni plačal preživnine). Do slabega finančnega položaja je po odvetnikovih besedah prišlo zaradi tega, ker Kellyja bojkotirajo številne radijske postaje, založba pa je z njim razdrla pogodbo.