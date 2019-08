Busta Rhymes je v svoji karieri zbral 12 nominacij za grammyja. Foto: AP

47-letni Rhymes, rojen kot Trevor George Smith jr., se je vkrcal na letalo, kjer pa nad svojim sedežem ni našel prostora za vse svoje torbe. Kot so povedali ostali potniki, se je glasbenik zaradi tega močno razburil, nakar je sledil verbalni spopad s potnico, ki je s svojo prtljago zasedala del predalnika nad sedeži.

Vse skupaj je spremljal tudi soprog potnice, ki navaja, da je "takoj videl, da se bo to končalo s prepirom", zato, da je ženi predlagal, da premakne svoje stvari, na kar je ona odgovorila, da le zakaj bi, saj so predalniki namenjeni deljenju.

To raperja vrglo dodatno iz tira in je ženski s poostrenim glasom ukazal, naj "preseli svoje stvari" iz predalnika. "Stal je nad mojo ženo in bila je naravnost prestrašena," je povedal soprog in dodal, da je Rhymesu večkrat dejal, naj pusti njegovo ženo na miru, a ga je raper namesto tega pozival k spopadu in da "se bosta že pogovorila, ko pristanemo".



Ostali potniki so povedali, da je bila omenjena ženska tako iz sebe, da je začela jokati, celotna situacija pa da je naglo ekskalirala.



Vse skupaj se je tako zaostrilo, da je moral posredovati pilot. Raper je na očitke postregel z dolgim govorom, kako je imel težko življenje in da ni skušal nikomur groziti z nasiljem, ampak se zgolj pogovoriti s parom po pristanku letala.

Vse vpletene strani so se nazadnje pomirile, letalo pa je vzletelo tako s parom kot z raperjem na krovu. Kljub temu pa so na prošnjo potnice po pristanku na Heathrowu poklicali policijo, ki je Rhymesa pospremila z letala, ni pa ga aretirala, navaja Daily Mail.