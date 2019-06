Andersonova namerava zapustiti Francijo in se vrniti v ZDA. Foto: EPA

51-letna ameriška igralka in aktivistka Pamela Anderson je zaradi francoskega nogometaša Adila Ramija lani zapustila ZDA in se preselila v Marseille. Čeprav sta več kot dve leti veljala za nerazdružljiv par, je ljubezni očitno konec. Igralka je na Instagramu namreč zapisala, da je Rami, ki trenutno nosi dres Marseilla, ves čas "živel dvojno življenje".

Rami konca zveze z ameriško igralko ni komentiral. Foto: EPA

Andersonova, ki je zaslovela z vlogo v seriji Obalna straža, je zapisala: "Težko je sprejeti, da sta bili zadnji dve leti mojega življenja velika laž. Bila sem prevarana in zapeljana, da gre za veliko ljubezen." Igralka je razkrila, da je v zadnjih dneh spoznala, da jo je 33-letni Rami varal, in ga označila za pošast.

Zvezdnica je dodala, da so jo prijatelji posvarili pred Ramijem, vendar njihovih opozoril ni poslušala, ker je bila preveč zaljubljena. Dodala je, da bi morala biti bolj pazljiva, saj je opazila, da je ljubosumen, obtožila pa ga je tudi psihičnega in fizičnega nasilja. Obregnila se je tudi ob dejstvo, da je bil Rami obraz kampanje proti nasilju nad ženskami. "To je storil le zato, da bi si izboljšal javno podobo. V resnici ne spoštuje nobene ženske, morda edino mater, a laže tudi njej."

Andersonova je še zapisala, da ga je poskušala zapustiti najmanj desetkrat, vendar se je vedno vrnila, saj ji je obljubil, da se bo poboljšal, da bi rešil zvezo, pa je obiskoval tudi terapijo. A očitno je bilo varanje kaplja čez rob, saj je Andersonova dokončno prekinila zvezo in napovedala, da zapušča Francijo, še piše The Independent.