Martin na dogodku z možem Jwanom in dvojčkoma. Foto: AP

47-letni Martin je novico sporočil ob prejemu nagrade na vsakoletni večerji za človekove pravice (HRC) v Washingtonu. Pevec se je dogodka udeležil z možem in dvema od treh otrok, enajstletnima dvojčkoma Valentinom in Matteom.

"Moja družina je tu," je dejal Martin. "Jwan, sicer te ne vidim, kje si, ampak Jwan, moj mož, ljubim te, tu sta tudi moja prelepa dvojčka, Valentino in Matteo, rad vaju imam iz vsega srca, sta moja moč, vsak dan znova me navdihujeta, motivirata me, da še naprej delam, kar delam, krasna otroka sta. Lucia, moja deklica, ki ni tu z nami, ampak je ostala doma z babico, je prav tako luč mojega življenja."

"In, mimogrede, moram sporočiti, da sva noseča. Pričakujeva," je dejal ob navdušenju množice. "Odlično! Obožujem velike družine."

Martinu so na dogodku podelili posebno nagrado za njegov aktivizem na področju LGBT-pravic in filantropijo.

"S svojim edinstvenim glasom in strastnim aktivizmom je Ricky Martin izkoristil svojo mednarodno navzočnost za promoviranje pravic LGBT-ljudi po vsem svetu," je povedal predsednik HRC-ja Alphonso David.