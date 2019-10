Ricky Martin je od predlani tudi srečno poročen. Foto: Reuters

Martin je srečno novico delil v objavi na Instagramu, v kateri z možem srečna objemata v odejo zavitega sina. Renn, čigar ime pomeni preporod, se je pridružil hitro rastoči družini, ki jo sestavljata še dvojčka Matteo in Valentino in sestrica Lucia.

Pevec je novico, da z možem pričakujeta še enega otroka, prvič naznanil ob podelitvi nagrade za dejavnost na področju pravic istospolno usmerjenih. “Mojo družino ljubim z vsem srcem. Vsak dan me motivirate, da delam to, kar delam in vsi ste neverjetni.” je še dodal ob prejetju nagrade.

Kot pravi, si je vedno želel velike in srečne družine, zato se mu z rojstvom sina izpolnjuje velika želja. V preteklosti pogosto ni imel dovolj časa, da bi se posvečal družini, zdaj pa je popolnoma predan domačemu življenju. “Želim si še štiri pare dvojčkov” je še dodal v smehu.

Na vprašanje, kako se spopada z vprašanji otrok, zakaj imajo dva očeta, je Martin že večkrat razložil, da si želi to preprosto normalizirati. "Želim si, da ljudje vidijo mene in mojo družino, in rečejo, da s tem ni nič narobe. To je moja misija." Hkrati pa je to tudi poslanstvo njegovih otrok, saj jima večkrat razloži, da so sodobna družina. "To je čudovit občutek svobode."