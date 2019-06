Foto: Reuters

Pri Forbesu so njeno premoženje ocenili na 600 milijonov dolarjev, s tem pa je prehitela Madonno (570 milijonov dolarjev), Celine Dion (450 milijonov dolarjev) in Beyonce (400 milijonov dolarjev).

Beyoncejin partner Jay-Z pa je postal prvi hiphopovski glasbenik, ki se lahko pohvali z milijardo dolarjev premoženja.

31-letni Robyn Rihanni Fenty je linija lepotnih izdelkov Fenty Beauty lani v zgolj 15 mesecih od ustanovitve prinesla 570 milijonov dolarjev. S pomočjo francoskega velikana prestižnih znamk LVMH pa je pred kratkim ustanovila še lastno modno hišo. "Moja moda bo drugačna, netradicionalna, saj ne izviram iz te industrije," je pojasnila ob ustanovitvi.

Njena lepotna znamka pa je skupaj vredna skoraj štiri milijarde dolarjev, od katerega je sama zaslužila omenjenih 570 milijonov.

Pred časom je za New York Times razložila, da je pri delu ne žene denar. "Denar pomeni to, da lahko skrbim za družino in lahko pomagam drugim, med drugim tudi z ustvarjanjem novih delovnih mest. Denar ni zame, saj imam vedno v mislih, komu lahko še pomagam, gledam pa tudi v prihodnost, ko bom morda imela otroke."

Revija Forbes pri določanju najbogatejših, ki so do svojega bogastva prišli sami, upošteva to, da do bogastva pride oseba, ki ustanovi svoje podjetje, ne pa nekdo, ki del ali ves denar podeduje.

Pred časom so za najmlajšo milijarderko, ki je obogatela sama, razglasili Kylie Jenner.