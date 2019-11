45-letni Robbie Williams se je bil še vedno pripravljen v ringu pomeriti z dve leti starejšim Liamom Gallagherjem, a ga je žena postavila na trdna tla. Foto: Reuters

45-letni glasbenik se je pred leti, ko sta bili zasedbi Take That, katere član je bil Williams, in Oasis, za katero je bil sinonim mlajši od bratov Gallagher, na vrhuncu karier, večkrat zapletal v spore s kolegi glasbeniki (no, pa tudi Gallagherjeva nista bila ravno angelček), a Liam in Robbie sta nekako ostajala prijatelja. Do leta 2000, ko sta se najprej sprla Noel in Robbie (prvi je drugega označil za debeluha), na podelitvi nagrad brit pa je Robbieju dokončno prekipelo.

"Greva v ring in se stepeva"

Med sprejemanjem nagrade za najboljši video je občinstvo vprašal: "Bi kdo rad videl moj dvoboj z Liamom?" "Liam, 100.000 funtov tvojega denarja in 100.000 mojega ... pa greva v ring in se stepeva," je predlagal, a nato v letih, ki so sledila, dvoboja ni več omenjal.

Čeprav sta se oba glasbenika v preteklih dveh desetletjih relativno umirila, pa Robbie svojemu nekdanjemu prijatelju očitno še ni pripravljen odpustiti. Pred kratkim je namreč v pogovoru za GQ dejal, da je na dvoboj še vedno pripravljen in da ga lahko organiziral sam. "Jasno, da bi jaz zmagal. Pa ne po točkah, ne, ne. V tretji rundi bi ga nokavtiral," je samozavestno zatrdil glasbenik, ki te dni predstavlja svoj album božičnih uspešnic The Christmas Present.

Žena udarila po mizi: Smešna sta

Gallagher se na poziv ni odzval. Je pa imela veliko povedati žena Robbieja Williamsa in mati njegovih treh otrok, Ayda Field. V podkastu At Home With The Williamses (Doma z Williamsovimi) se je tako jezila: "To je prav smešno. Star si 45 let, človek. In ti bi šel v ring in se malo tepel? Res slaba zamisel."

"Poleg tega nobeden od vaju ni ravno v najboljši formi. Nista več v svojih dvajsetih. Žal ti moram povedati, oba sta že precej siva," je brez dlake na jeziku bentila nekdanja manekenka in dodala: "V križu te bo usekalo, kolena te bodo izdala. Ko bo tega konec, te bom morala buditi od mrtvih. Ne razumem te."

Williams je očitno popustil odločnim besedam žene in ponudbo za dvoboj že umaknil.