Ferreirova najslavnejša stranka je bil Cristiano Ronaldo. Foto: AP

Ferreirovo truplo je v postelji našla čistilka, 40-letnik pa je bil večkrat zaboden. Morilskega orožja niso našli, je pa soba močno zaudarjala po alkoholu, navaja Daily Mail.

Pred odkritjem trupla okoli 14. ure je več hotelskih gostov klicalo recepcijo in se potožilo nad hrupom, ki je prihajal iz Ferreirove sobe.

Ferreiro je, prav tako kot Ronaldo, prihajal iz portugalskega otoka Madeira.

Delal je kot frizer in vizažist, tudi s številnimi portugalskimi igralkami in modeli, zadnje dve leti pa je živel v Švici in enkrat tedensko bival v hotelu, kjer je bil umorjen.

Policija je v povezavi z umorom aretirala 39-letnega državljana Brazilije, niso pa oblasti še sporočile nobenega motiva za zločin.