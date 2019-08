Rosanna Arquette je bila ena od prvih, ki je Harveyja Weinsteina obtožial spolnega nadlegovanja. Foto: AP

59-letna zvezdnica filmov Šund in Obupano iščem Susan je po precejšnjem pogromu nanjo kasneje svoj Twitter zaprla za javnost.

"Žal mi je, da sem bila rojena belopolta in privilegirana. Gnusi se mi. In toliko sramu čutim zaradi tega," je zapisala.

Kaj točno je spodbudilo Rosannin zapis, ni jasno, zelo verjetno pa je, da je bil povezan z vsesplošnim ogorčenjem zvezdnikov nad rasističnimi izjavami predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki si jih je za navdih vzel strelec iz El Pasa, zagovornik teorije bele nadvlade, ki je konec tedna v Walmartu ubil 21 ljudi, od tega večino latinskoameriškega porekla.

Igralka je družbeno zelo angažirana. Foto: AP

Še posebej, ker je zapis sledil tistemu, da "predsednik ZDA hujska k rasističnemu nasilju. Pika".

Mešani odzivi na tvit

Vsi niso bili najbolj navdušeni nad zapisom in so tako igralki svetovali, da če se počuti tako slabo, lahko razda svoje premoženje ali pa odpusti šoferja svoje limuzine.

"Rosanna, če sovražiš vse bele ljudi, tudi, če je to tvoja barva kože, še ne pomeni, da si karkoli manj rasistična," ji je odgovoril eden. Drugi so ji svetovali, naj si poišče strokovno pomoč, spet tretji pa so ji navrgli, da se v resnici ne sramuje tega, da je bela, ampak skuša samo pokazati, kako napredna je.

Arquettova je sicer pogosto zelo direktna s svojimi izjavami in je bila tudi ena prvih žensk, ki so izpostavile Harveyja Weinsteina zaradi njegovega predatorskega obnašanja, kar je dalo zagon gibanju #MeToo.

Igralka je leta 2017 povedala, da je njena kariera močno zastala potem, ko je v začetku 90. let zavrnila Weinsteinovo brezsramno osvajanje, ko naj bi ji skušal med sestankom v njegovem hotelu položiti njeno roko na njegov penis.

Med bolj aktivnimi podpornicami gibanja #MeToo je tudi Rosannina sestra, oskarjevka Patricia Arquette.