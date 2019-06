Roseanne Barr bo na oder prvič stopila septembra v New Yorku. Foto: Reuters

Roseanne Barr in komik Andrew Dice Clay se odpravljata na stand up turnejo, ki sta jo poimenovala Gospod in Gospa Amerika. Komika sta razkrila, da se bosta med svojimi nastopi dotaknila predvsem političnih razmer v ZDA.

Gre za prvi Roseannin nastop po več kot enem letu, ko jo je iz javnosti odnesel rasističen tvit, v katerem je svetovalko nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, Valerie Jerrett, označila za križanca med Planetom opic in Muslimansko bratovščino.

66-letnica je zapis pozneje obžalovala, kar seveda ni čudno, saj jo je stal nanizanke Roseanne. Televizijska mreža ABC, ki se je odločila, da na male zaslone vrne priljubljeno serijo, jo je namreč po Roseanninem izpadu ukinila. Prvi del obujene humoristične serije, ki so jo originalno predvajali med letoma 1988 in 1997, je pred zaslone privabil neverjetnih 18,2 milijona gledalcev, vendar tudi visoka gledanost mreže ABC ni prepričala, da bi serijo obdržala pri življenju. Hipna ukinitev serije je precej osupnila televizijsko industrijo, saj so se scenaristi že pripravljali na delo za drugo sezono, ogroženih pa je bilo tudi okoli 200 delovnih mest.

ABC je pri svoji odločitvi vztrajal, serijo je ukinil in jo nadomestil s serijo The Conners, torej Connerjevi, kakor se glasi priimek te fiktivne družine, na čelu katere je bila Roseanne. S serijo The Conners so se vrnili vsi protagonisti – Laurie Metcalf, John Goodman, Sara Gilbert, Lecy Goranson in Michael Fishman – Roseanne pa z nadaljevanko ni imela niti avtorskih niti finančnih vezi.

Roseanne, ki po ukinitvi serije ni več nastopala, se bo na odre po pisanju CNN-a vrnila 19. septembra z nastopom v New Yorku.