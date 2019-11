V prvih dveh dneh je McConaughey na Instagramu dobil več kot milijon sledilcev, medtem ko Jennifer Aniston, ki je na družabnem omrežju dejavna dobre tri tedne, že presegla 18 milijonov sledilcev Foto: Reuters

Z oskarjem nagrajeni ameriški igralec Matthew McConaughey se je Instagramu pridružil na svoj 50. rojstni dan, omrežje pa vidi kot primeren pretočni kanal za deljenje lastnega mnenja o pomembnih temah s svojimi sledilci. Zdaj ko ima neposredno vez s svojimi oboževalci, v navdušenju pričakuje, kaj mu bo navzočnost na omrežju prinesla. "Veselim se, da bom lahko z vami delil delček sebe," je povedal v posnetku. "Če vas bodo moje objave vsaj malce nasmejale, če se boste ustavili in si vzeli čas za premislek, če vam bo srce malenkost poskočilo ter če boste vsaj za trenutek obstali v tišini, preden nadaljujete svojo pot ... No, upam, da vse od naštetega,” še dodaja.

V svojem prvem objavljenem videu, ki ga je podpisal "officially mcconaughey (uradno mcconaughey)", je svojim sledilcem pojasnil, zakaj se je pridružil družbenemu omrežju. ”Poglejte, to je moj prvi podvig deljenja osebnega življenja z javnostjo. Odkrito povedano sem kar nekoliko živčen, saj se zavedam, da želim imeti monologe, nisem pa prepričan, da si želim tudi dialogov,” je povedal v šaljivem videu. Igralec, ki smo ga nazadnje lahko gledali v filmu Kralj plaže (The Beach Bum), si želi, da ga sledilci opazijo, njihovi stiki pa ostanejo spoštljivi in pozitivni.

Svoje uporabniško ime je razkril kar prek Twitterja. V črno-belem posnetku je skozi rime oboževalce usmeril, naj mu sledijo še na drugem družbenem omrežju. Zvezdnik je prek Instagrama najprej začel slediti glasbenim prijateljem: Nicku Jonasu, Justinu Bieberju, Kennyju Chesneyju, športniku Shaquillu O’Nealu, igralcem Zacu Effronu, Dwaynu Johnsonu, Kevinu Hartu ter seveda tudi svoji ženi, Camili Alves McConaughey.