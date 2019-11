Bolezen glasilk je sprožila tudi težave v njenem partnerskem odnosu. Foto: EPA

"Od nekdaj sem se zavedala, da so določene stvari minljive, kot so denimo lepota, mladost in podobno," je priznala v intervjuju za The Guardian. "A nikoli si nisem mislila, da me bo zapustil glas, saj je od nekdaj tako močno povezan z mano. Bil je moja identiteta," je razložila.

Priznala je, da je bil čas, ko ni mogla peti, zanjo neznosen. "Bili so dnevi, ko celo nisem mogla vstati iz postelje, saj sem bila tako depresivna."

Začasna odpoved turneje je imela velik vpliv na njeno kariero, vplivala pa je tudi na odnos z dolgoletnim partnerjem Gerardom Piquejem. "V tistem času nisem bila pozitivna oseba, bila sem izjemno pesimistična in pikra. Gerard je takrat videl najhujšo različico mene."

Čeprav stvari sprva niso kazale dobro, rečeno ji je bilo celo, da bo potrebovala operacijo, je glasbenica pustila, da so se glasilke zacelile same. Shakira temu, kar bi številni poimenovali čudež, pravi upanje oziroma vera.

Trenutno konca glasbene kariere še ne načrtuje, vseeno pa razmišlja o tem, kako bo nekoč živela mirno življenje na kmetiji. "Nekoč bi se rada zbudila na kmetiji, pokosila travo, pomolzla krave," je pojasnila svoje načrte za prihodnost. "Rada bi živela na kmetiji. Zdi se mi, da me življenje v naravi nikoli ne bi moglo dolgočasiti."

Oboževalci si bodo lahko zelo kmalu ogledali tudi film o njeni zgodbi v povezavi z boleznijo in celotnem poteku turneje El Dorado.