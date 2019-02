Glasbenica naj ne bi prijavila svojega prebivališča, ko je živela na severovzhodu Katalonije. Foto: Reuters

Tožilci so pritožbo proti njej vložili decembra, v njej pa so zapisali, da glasbenica ni plačala davkov na dobiček med letoma 2012 in 2014, ko naj bi živela v tisti regiji ‒ z družino je prebivala na severovzhodu Katalonije, a svojega prebivališča ni prijavila, poroča Reuters.

Njeni predstavniki so v izjavi obtožbe zanikali in dejali, da glasbenica v Španiji ni živela do leta 2015 in da je izpolnila vse svoje davčne obveznosti.

Zvezdnica se sicer v Španiji redno udeležuje nogometnih tekem svojega partnerja Gerarda Piqueja, ki igra za Barcelono, skupaj pa imata dva otroka.

Obsojenih več španskih zvezdnikov

Španske oblasti zadnja leta davčno zakonodajo izvajajo zelo strogo, zaradi davčne utaje pa je bilo v zadnjih mesecih obsojenih več znanih Špancev, predvsem športnikov.

Najodmevnejša je bila obsodba argentinskega nogometnega zvezdnika, ki igra za Barcelono, Lionela Messija in njegovega očeta Jorgeja Horacia, ki sta med letoma 2007 in 2009 utajila za 4,2 milijona evrov davkov.

Špansko vrhovno sodišče ju je obsodilo na 21 mesecev zaporne kazni, ki pa se, če je obsojenec do tedaj nekaznovan in če kazen ni daljša od dveh let, samodejno spremeni v pogojno kazen.