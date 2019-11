Shakira bo prav na dan Super Bowla praznovala 43. rojstni dan. Foto: EPA

"Mislim, da je nastop na Super Bowlu na neki način zelo simboličen, in čutim, da imam veliko odgovornost do vseh Latinskoameričanov po svetu. Veliko je za pokazati o latinskoameriški kulturi, to je odlična priložnost, da jo predstavim na tako zelo pomembnem prizorišču," je Shakira povedala za Reuters v Barceloni, kjer si je skupaj z nogometašem Gerardom Piquejem ustvarila dom.

Počaščena sem, da skupaj z J. Lo predstavljamo latinskoameriško skupnost, ki je zelo močno zastopana v ZDA. Shakira

Shakira je dodala, da je imela na začetku kariere veliko težav s tem, ker je ustvarjala latinskoameriško glasbo: "Morala sem čez veliko ovir ... Ampak danes mislim, da je drugačna zgodba – dovzetnost ljudi je drugačna in veliko lažje je ustvarjati v španščini." Dodala je: "Mislim, da je zunaj veliko odličnih umetnikov, ki si zaslužijo biti slišani, in vesela sem, da jim ni treba doživljati vsega, kar sem sama."

Shakira se poleg nastopa na Super Bowlu 2. februarja, ko bo praznovala 43. rojstni dan, veseli tudi 13. novembra, ko bo izšel dokumentarni film Shakira in Concert: El Dorado World Tour. Kot naslov pove, se bo govorilo o turneji El Dorado, s katero se je pevka leta 2018 po dveh odpovedanih turnejah vrnila na koncertne odre. Povedala je, da je ta turneja odražala njeno ranljivost, pa tudi vztrajnost.

Dokumentarni film bodo prikazali v več kot 60 državah, režiral pa ga je James Merryman.

J. Lo v solzah

Na finalu lige ameriškega nogometa 2020 bo Shakira nastopila skupaj s pevko in igralko Jennifer Lopez. Kot je razkril njen partner Alex Rodriguez, so se J. Lo s tem uresničile sanje: "Ko smo prejeli klic od komisarja NFL-ja in Jay-Z-ja (pomagal bo organizirati šov, op. a.), smo bili navdušeni, Jennifer je bila v solzah."