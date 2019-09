Irska pevka Sinead O'Connor je že od začetka svoje kariere veljala za izzivalno in kontroverzno glasbenico. Veliko prahu je dvignila leta 1992, ko je med nastopom v ameriški oddaji Saturday Night Live v znak protesta raztrgala fotografijo papeža Janeza Pavla II. Čeprav je nato večkrat poudarila, da se ima za kristjanko, ni skoparila s kritikami na račun Cerkve. V intervjuju leta 2011 je zaradi spolnih škandalov Vatikan označila za "hudičevo gnezdo" in pozvala k ustanovitvi "alternativne cerkve", saj v Vatikanu "lažnivci morijo kristjane".

Sinead O'Connot se je lani spreobrnila v islam in postala Shuhada Davitt. Foto: EPA

Leta 2018 je sledila spreobrnitev v islam in Sinead O'Connor se je preimenovala v Shuhado Davitt. Ves čas se je borila tudi z duševnimi težavami. Lani je družinske člane in oboževalce prestrašila z videoposnetkom, v katerem je iz hotelske sobe v New Jerseyju sporočila, da se bori s samomorilnimi mislimi, javnost pa je razburila s tviti, v katerih je zapisala, da se nikoli več ne želi družiti z belci. "Niti za en trenutek, iz katerega koli razloga. Gnusni so," je zapisala irska pevka in sprožila buren odziv javnosti. Irci so jo označili za sramoto države, mnogi pa so jo ob tem pozivali, naj poišče strokovno pomoč.

Kot kaže, se je glasbenica zdaj pokesala za svoje izjave. Pred kratkim je bila gostja irske pogovorne oddaje Late Late Show. 52-letnica je nosila rdeč hidžab, v katerem je zapela svojo najbolj znano uspešnico Nothing Compares 2 U, ki jo je leta 1990 izstrelila med zvezde. Po čustvenem nastopu je pevka na gledalke in gledalce naslovila opravičilo za svoje pretekle komentarje. Povedala je, da je bila "jezna in v slabem stanju", poleg tega pa naj bi jo dodatno izzvala močno razširjena islamofobija. Dejala je, da se opravičuje za vso povzročeno bolečino.