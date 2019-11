Terry O'Neill se je poslovil po dolgi bolezni. Foto: AP

81-letni fotograf, ki se je že nekaj časa boril z rakom prostate, je umrl v nedeljo na svojem domu, so po poročanju BBC-ja sporočili iz njegove fotografske agencije Iconic Images, kjer so zapisali, da je bil "res nekaj posebnega, bister in poln posebnega šarma".

"Kdor koli ga je imel priložnost spoznati ali delati z njim, lahko potrdi, kako radodaren in skromen je bil," je ob tem še dejal tiskovni predstavnik agencije in dodal, da bodo "njegove legendarne fotografije za vedno ostale vtisnjene v naše spomine in naša srca".

V 60. in 70. letih ovekovečil ikonične trenutke popkulture

O'Neill je zaslovel v 60. letih prejšnjega stoletja s fotografijami britanskih glasbenih ikon, na primer zasedbe The Beatles, ki jo je za vedno ovekovečil na dvorišču studia Abbey Road, v svoj objektiv pa je ujel tudi druge britanske glasbene legende, kot so The Rolling Stones, David Bowie, Elton John, v zadnjem času pa tudi že pokojno Amy Winehouse itd.

V fotografiji se je O'Neill znašel popolnoma po naključju. Želel si je namreč postati bobnar, zato je pustil šolo in se odpravil v London, a namesto v glasbeni zasedbi pristal na londonskem letališču Heathrow, kjer je delal v fotooddelku. Nekega dne je tam opazil tedanjega notranjega ministra Raba Butlerja, ki je elegantno oblečen zaspal na klopi, in ga fotografiral.

Pred svoj objektiv je zvabil tudi mnoga slovita športna imena, na primer nogometaše, kot je brazilski reprezentant Pele, ali legendarni boksar Muhammad Ali. Foto: AP

Fotografija mu je prinesla vsesplošno hvalo in tudi novo delovno mesto fotoreporterja. Med prvimi nalogami pa ga je doletela tista, ki je zapečatila njegovo profesionalno pot: fotografirati takrat še vzhajajoče glasbene zvezde, The Beatles. Fotografija z dvorišča studia je tako postala ikonična, tako za zasedbo kot za fotografa, ki jo je posnel.

Pozneje ga je kar dvakrat doletela (za Britance ultimativna) čast: fotografirati kraljico Elizabeto II. Kot je razkril leta 2001, jo je drugič fotografiral ravno "grozljivega" leta 1992, ki je bilo eno najhujših za britansko kraljico in kraljevo družino na splošno, zato je Elizabeto težko pripravil do tega, da bi se vsaj nasmehnila. Na koncu mu je uspelo ‒ in to tako, da ji je povedal šalo, povezano s konjskimi dirkami.

Za svoj prispevek k popkulturi je pred leti dobil tudi viteško odlikovanje Reda britanskega imperija.

Terry O'Neill in Faye Dunaway sta bila v zvezi več let. Poročila sta se leta 1983, ločila pa tri leta pozneje. Sin se jima je rodil že leta 1980. Foto: AP

Številni njegovi portretiranci še danes ne najdejo slabe besede zanj. Elton John se je tako na novico o fotografovi smrti odzval na Twitterju, kjer je zapisal, da je bil O'Neill čudovit človek s smislom za humor in da je rad preživljal čas v njegovi družbi.

O'Neill je bil dolgo v zvezi z ameriško igralko Faye Dunaway (in je tudi zaslužen za ikonično fotografijo igralke ob domačem bazenu dan po tem, ko je leta 1977 osvojila oskarja za najboljšo igralko), med letoma 1983 in 1986 sta bila tudi poročena, v zvezi pa se jima je leta 1980 rodil sin Liam.