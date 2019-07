Glavni zvezdi filma je nesreča hudo pretresla. Foto: Reuters

Med snemanjem skoka z balkona se je po besedah predstavnikov studia strgala varnostna žica. Kaskader Joe Watts, ki v nevarnih položajih nadomešča Vina Diesla, je zato padel skoraj deset metrov globoko in si hudo poškodoval glavo. To je že druga huda nesreča kaskaderjev v kratkem času, saj je pred kratkim na snemanju serije Titans umrl glavni kaskaderski koordinator.

Kot je sporočila zaročenka ponesrečenca, je Watts zdaj v umetni komi, njegovo stanje pa se izboljšuje. Nesreča je Diesla po poročanju tabloida The Sun hudo pretresla. Igralec naj bi popolnoma prebledel in komaj zadrževal solze. O dogodku je spregovoril tudi drugi zvezdnik filma Jason Statham, ki je dejal, da so kaskaderji njegovi najboljši prijatelji med snemanjem. Kot pravi, mu je žal, da njihova požrtvovalnost in delo nista bolje poznana.