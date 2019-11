Pri reviji People so pred dnevi na vrh letošnje različice njihove znamenite lestvice postavili pevca, ki ga poznamo predvsem po uspešnicah All Of Me in Ordinary People.

Na naslovnico so ga postavili v temnomodri obleki in beli srajci z odpetim gumbom in razvezanim metuljčkom ter s pripisom: "Kako je dober fant osvojil vse." Mož manekenke Christy Teigen se je v zgodovino zapisal kot prvi temnopolti moški, nagrajen z emmyjem, grammyjem, oskarjem in tonyjem.

Ob prevzemu naslova je sicer priznal, da je vznemirjen, a hkrati čuti tudi pritisk. "Znašel se bom pod drobnogledom in vsi bodo razčlenjevali, ali sem dovolj seksi za ta naziv. Poleg tega sem naslednik Idrisa Elbe, kar ni preveč prijazno in pošteno do mene," je v smehu potožil.

Uradna in Snoop Doggova različica naslovnice. Foto: Instagram

"Hvala vam!"

In Snopp Dogg je eden izmed tistih, ki menijo, da bi bil tega naslova bolj vreden nekdo drug. Na primer on sam. Objavil je retuširano naslovnico revije, na kateri posnema Legendovo pozo – z enim dodatkom. V ustih namreč drži džoint, spremenil pa je tudi pripis: "Kako je gangster prevzel tvoje dekle."

Ob objavi fotografije je na Instagramu zapisal le dve besedi: "Hvala vam!"

Njegova poteza je nasmejala tudi People in so jo povzeli v članku, medtem ko so precej manj razumevanja pokazali za revijo us Weekly, kjer so objavili svojo različico seznama najbolj seksi moških, zaradi česar so nadnje poslali tudi odvetnike.