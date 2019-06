Foto: EPA

"Rada bi povedala nekaj, kar bi morala storiti že pred leti," je opravičilo začela Hornerjeva. "Žal mi je. Žal mi je, da sem odšla. Bila sem otročja in resnično lepo je biti nazaj z dekleti, ki jih imam tako rada."

Geri oziroma Ginger Spice je namreč pred 21 leti zasedbo zapustila ravno v trenutku, ko je bila na vrhuncu slave.

Takrat je kot razlog navedla izčrpanost in to, da je preprosto potrebovala premor, sicer pa se je pozneje podala tudi na samostojno karierno pot. "Počutila sem se, kot da ne sodim več zraven. Niso me več potrebovale, zato sem se počutila odvečno," je leta pozneje dejala v dokumentarnem filmu Giving You Everything.

Opravičila se je tik pred skladbo z naslovom Goodbye, ki je nastala ravno zaradi njenega odhoda.

Turneja prejela mešane odzive

Posebna turneja zasedbe, ki se ji Victoria Beckham ni pridružila, je sicer prejela mešane odzive. Enega prvih koncertov so zasenčile ogromne težave z ozvočenjem. "Nekaj je narobe, ko množica na koncertu Spice Girls sedi, ker se nikomur ne sanja, katera pesem je na vrsti, saj je ozvočenje resnično tako slabo," je zapisal uporabnik na Twitterju.

Več uporabnikov je zapisalo, da še nikoli niso bili priča tako slabemu ozvočenju, obiskovalke in obiskovalci pa naj bi množično zapuščali prizorišče še pred koncem nastopa.

Nekateri so navedli tudi vzvišen odnos glasbenic do oboževalcev, med drugim pa naj bi bil skrhan tudi odnos Mel B in Ginger Spice, in sicer zaradi priznanja Melanie Brown, ki je dejala, da je spala s Hornerjevo, njun napet odnos pa naj bi bil videti tudi na odru. "Hornerjeva je na odru videti okorno, medtem ko so preostale tri še vedno videti kot dobre prijateljice."