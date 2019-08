Princ Carl Philip z izidom ni bil najbolj zadovoljen. Foto: Reuters

Čeprav bi morda pričakovali, da se bo princ preizkusil zgolj v ekshibicijski dirki, pa ni bilo tako: 40-letni mlajši brat švedske prestolonaslednice, kronske princese Victorije, se je namreč udeležil tekmovanja Scandinavian Porsche Carrera Cup na dirkališču Gelleråsen v mestu Karlskoga.

Organizatorji so mu namenili rumenega porscheja 911, na katerem je z velikimi črkami pisalo Bernardotte, torej uradni Carl Philipov priimek in hkrati ime švedske vladarske rodbine, ki na prestolu sedi že več kot 200 let. Na koncu se princ ni mogel pohvaliti s kakšnim odmevnim izidom – na dirki zvezd je osvojil 16. mesto (le pet mest za nekdanjim svetovnim prvakom v formuli 1 Jacquesom Villeneuvom), v prvi dirki dneva pa je odstopil.

Kljub vsemu je imel princ na tribunah zvesto podporo svojih najbližjih, 34-letne žene princese Sofie in sinov – triletnega Alexandra in dobro leto mlajšega Gabriela, ki sta – pričakovano – očetu ukradla dobršen del medijske pozornosti.

Carl Philip je sicer znan po svoji ljubezni do hitrosti in se tovrstnih dirk pogosto udeležuje.