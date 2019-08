Sininat Vongvadžirapakdi je med drugim tudi izurjena pilotka. Foto: EPA

Konec julija, na svoj rojstni dan, je tajski kralj Maha Vadžiralongkorn 34-letni Sininat Vongvadžirapakdi (po nekaterih virih tudi Sininat Bilaskalajani) podelil naziv Čao Kun Pra ali plemenita kraljeva soproga, ki so ga v preteklosti tajski kralji podeljevali svojim priležnicam, po poročanju BBC-ja pa zadnje stoletje ni bil v uporabi. Svoje odločitve 67-letni tajski kralj ni obešal na veliki zvon vse do ponedeljka, ko je palača izdala brošuro z biografijo nekdanje vojaške medicinske sestre in pilotke ter z okoli 60 fotografijami.

Po poročanju AFP-ja so iz kraljeve palače sporočili, da je izdelavo brošure naročil kralj sam, v njej pa mrgoli tako uradnih kot akcijskih in celo intimnih fotografij novoimenovane tajske kraljeve soproge – Sininat Vongvadžirapakdi je tako mogoče videti kot pilotko v vojaškem letalu, v slovesni uniformi na slovesnosti ob upepelitvi pokojnega kralja Bumibola Aduljadedža leta 2017, med vajo streljanja na strelišču, ko leži pred prestolom oz. kralju pred nogami itd.

Nova članica kraljeve družine Sininat Vongvadžirapakdi, na častnem mestu, ob kraljevih nogah. Foto: Reuters

Redek vpogled v kraljevo skrivno življenje

Objavili so celo fotografijo maziljenja, fotografijo, na kateri se kralj in novoimenovana kraljeva priležnica smejita, in druga, na kateri se, oblečena v tradicionalna kraljeva oblačila, držita za roke. S fotografijami je izjemno zaprta kraljeva hiša javnosti ponudila redek vpogled v skrivno življenje tajskega monarha, ki ga Tajci častijo kot boga.

Fotografije so po poročanju AFP-ja nastale prejšnji teden, v ponedeljek pa so jih objavili na spletni strani, a ne za dolgo, saj se je zaradi velikega zanimanja stran kmalu sesula.

Člani ožje kraljeve družine: Princesa Sirivannavari Nariratana (mlajša hči Mahe Vadžiralongkorna), princ Dipangkorn Rasmidžoti, princesa Badžrakitijaba ter kralj in kraljica Sutida. Foto: AP

Izurjena medicinska sestra in pilotka

O najnovejši članici družine kralja Maha Vadžiralongkorna sicer ni ravno veliko znanega. Rodila se je v severni tajski pokrajini Nan, diplomirala na tajski kraljevi vojaški akademiji za medicinske sestre, se izurila za pilotko in nato več let služila v kraljevi osebni varnostni službi. Maja letos je dosegla še najvišji vojaški naziv v državi, in sicer je postala generalmajorka.

Četrtič se je poročil maja letos

67-letni Maha Vadžiralongkorn je bil za tajskega kralja kronan maja letos, le nekaj dni prej pa so iz palače sporočili, da je kralj še pred kronanjem naziv kraljice podelil svoji ženi Sutidi Vadžiralongkorn Na Ajutaja, s čimer je potrdil, da sta poročena. Točnega datuma poroke palača sicer ni nikoli sporočila, znano pa je, da sta bila par že nekaj let prej, ko je bil Maha Vadžiralongkorn še kronski princ.

Tudi podrobnosti iz njenega življenja so relativno skope: znano je le, da ima 41 let, da je nekoč delala kot stevardesa, pozneje je bila članice njegove varnostne ekipe. Neuradno naj bi se s tedanjim kronskim princem spoznala med poletom, leta 2013 se je pridružila prinčevi zasebni gardi, pozneje pa prevzela njeno vodenje. Tudi ona ima več vojaških nazivov, vključno z generalmajorko, in več vojaških odlikovanj.

Tajska s 70 milijoni prebivalcev je sicer ustavna monarhija, a kraljeva družina je zelo spoštovana in ima precejšnjo moč. Zakonodaja v državi prepoveduje kritiko monarhije, kraljevo družino pa zakoni varujejo pred vpogledom javnosti. Znano je, da je kaznivo celo zmerjanje ali kritiziranje kralja (zagrožena kazen je do 15 leta zapora), zadnje čase pa se zakon spoštuje izjemno striktno, kar pomeni, da se ljudje za rešetkami znajdejo tudi, če kritizirajo katerega koli člana kraljeve družine, pokojne kralje in druge člane družine in celo hišne ljubljenčke katerega koli člana kraljeve družine. Foto: Reuters

Vadžiralongkorn je bil sicer pred tem že trikrat poročen – prvič se je leta 1977 poročil s svojo sestrično Soamsavali Kitijakara, v zakonu pa

se jima je rodila hčerka Badžrakitijaba. Od sredine 70. let je bil nato v zvezi z igralko Juvadhida Polprasert, ki mu je rodila pet otrok (štiri sinove in hčer) in s katero se je želel poročiti, a mu Soamsavali ni dovolila ločitve, dokler je leta 1993 ni tožil na tajskem družinskem sodišču, ona pa ni mogla zavrniti nobene njegove obtožbe zaradi zakona, ki prepoveduje obrekovanje kralja.

Po ločitvi se je takrat še kronski princ poročil z Juvadhido, ki je dobila naziv mama Sudžarini Mahidol na Ajudhaja. A le dve leti pozneje je bilo idile konec – Sudžarini je skupaj z otroki pobegnila v Združeno kraljestvo. Njena hči se je pozneje odločila, da se vrne k očetu, sinovi pa so ostali z mamo, ki se je leta 2007 ustalila v ZDA.

Leta 2001 se je Vadžiralongkorn poročil tretjič, in sicer z navadno državljanko Srirasmi Suvadi, a javnost za zakon ni vedela vse do leta 2005, ko se jima je rodil sin, princ Dipangkorn Rasmidžoti. Leta 2014, po mesecih obtožb, da so njeni sorodniki vpleteni v korupcijo, sta se s Srirasmi ločila, pri čemer je ona dobila 200 milijonov bahtov (slabih 5 milijonov evrov).

Ena najbogatejših kraljevih družin

Tajska kraljeva družina je z, preračunano, več kot 35 milijard evrov vrednim premoženjem sicer ena najbogatejših kraljevih družin na svetu, tajski kralj pa velja za božanstvo. Tudi zato so bile slovesnosti ob smrti izjemno priljubljenega Bumibola Aduljadedža, ki je po 70 letih na prestolu v starosti 88 let umrl oktobra 2016, temu primerne in so trajale eno leto, vrhunec pa dosegle z upepelitvijo v kraljevem krematoriju. Vse skupaj pa naj bi Tajce stalo 80 milijonov evrov. Maja pa je na vrsto prišlo še kronanje Rame X., kot je uradni Vadžiralongkornov naziv, ki je trajalo tri dni in stalo okoli 30 milijonov.

Zaradi fotografij prve uradne kraljeve priležnice po več kot sto letih se je sesula spletna stran kraljeve družine. V tujini delujoči nasprotniki tajskega kralja medtem opozarjajo, da kralj uresničuje svojo napoved, da bo njegova družina bolj podobna tistim, kot so jih imeli njegovi fevdalni predniki, kot tisti, ki jo je imel njegov oče. Foto: Reuters