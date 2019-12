Tamara se je s hčerko Sophio nedavno udeležila londonske premiere risanke Ledeno kraljestvo 2. Foto: EPA

Kot poročajo britanski tabloidi, je trem vlomilcem uspelo priti v vilo. Pri tem so se uspešno izognili tako varnostni službi, ki 24 ur na dan nadzira sosesko, zaradi množice razkošnih hiš imenovano "Vrsta milijarderjev". kot zasebnim varnostnikom 35-letnice.

Tamara, mlajša hči Bernieja Ecclestona, namreč živi v ulici Kensington Palace Gardens, ki leži v neposredni bližini Kensingtonske palače, v kateri prebiva več pripadnikov britanske kraljeve družine, med drugim princ William z družino. V bližini sta tudi domovanji francoskega in ruskega veleposlanika.

Ecclestonova, ki nima posebnih nadarjenosti ali svoje kariere, je bila v času vloma na predbožičnih počitnicah z možem Jayem Rutlandom in hčerko. Roparji so domnevno ukradli ves njen nakit, ki ga je imela spravljenega v spalnici, med drugim več prstanov in uhanov pa tudi 80.000 evrov vredno Cartierjevo zapestnico, ki jo je prejela kot poročno darilo. Zaradi dogodka naj bi bila "pretresena".

Londonska policija je sporočila le, da preiskava poteka.