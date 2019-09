Za oskarja je bil nominiran kar petkrat, dobil ga je dvakrat. Foto: AP

Hanks, ki je za vlogi v filmih Philadelphia in Forrest Gump v letih 1993 in 1994 osvojil oskarja, je v najnovejšem filmu upodobil Freda Rogersa, ameriškega voditelja televizijskih oddaj za otroke, ki je slovel po svoji dostopnosti, prijaznosti in odprtosti.

"Dandanes se mnogih stvari, opravkov in pogovorov lotevamo s cinizmom. Zakaj? Ker je to najlažji pristop, v zabavni industriji pa se da z njim tudi veliko zaslužiti. Cinizem je namreč odličen produkt za prodajo in najboljši temelj za preučevanje vsake stvari," je dejal zvezdnik za BBC, a dodal: "Ko nam zato nekdo popolnoma brez kančka cinizma reče: 'Hej, veš kaj, zunaj je krasen dan, pojdimo ven!', smo kar malo izgubljeni in ne vemo, kako bi se odzvali. A ne pozabimo, nihče nam ne prepoveduje, da bi se počutili dobro. Seveda je kdaj primeren tudi cinizem, a zakaj bi se vsake stvari že kar takoj lotili z njim?"

Glas je posodil tudi v animiranem filmu Svet igrač 4. Foto: AP

Film si je prislužil večinoma pozitivne kritike.