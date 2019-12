Trajalo je leto dni: Channing in Jessie J sta se razšla

Konec še ene ljubezenske zgodbe

Los Angeles - MMC RTV SLO

Britanska pevka se je v zadnjem obdobju posvečala svoji karieri. Velik pečat je pustila na kitajskih odrih, kjer je preživela lanski avgust in september. Foto: EPA

Govorice, da sta se igralec Channing Tatum in pevka Jessie J zapletla, so začele krožiti septembra lani, toda po dobrem letu dni je po poročanju tabloida Us Weekly njune ljubezni konec.