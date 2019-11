Rhodes je močno zaznamoval sodobno britansko kuhinjo. Foto: Reuters

59-letni Rhodes je prvič začel preizkušati nove recepte in ustvarjati lastno kuharsko identiteto kot glavni kuhar v amsterdamskem hotelu Hilton. Na televizijskih zaslonih je nastopal v oddajah MasterChef, Peklenska kuhinja in v lastni oddaji Rhodes Around Britain.

Poleg odbitih pričesk in prijaznega nastopa ga je krasila izjemna ljubezen do avtohtone britanske kuhinje ter odkrivanja starih kmečkih receptov. Svojo prvo samostojno restavracijo je odprl leta 1999, leta 2006 pa ga je kraljica sprejela v viteški red britanskega imperija.

"Izgubili smo fantastičnega kuharja. Gary je kot kuhar britansko kuhinjo postavil na zemljevid. Pogrešali ga bomo," je v objavi na družbenih omrežjih zapisal Rhodesov prijatelj in kolega Gordon Ramsay. Njegova smrt je prizadela tudi najuspešnejšega britanskega televizijskega kuharja Jamieja Oliverja, ki je v Rhodesu prepoznal "fantastičnega kuharja in ambasadorja britanske kulture". "Neizmerno je navdihnil moj kuharski razvoj, za kar mu bom večno hvaležen. Sodobno britansko kuhinjo je ponovno izumil na nov in zanimiv način. Počivaj v miru, kuhar," je dodal.

Rhodes je umrl v Dubaju, kjer je vodil dve restavraciji. Kot je sporočila njegova vdova, je do zadnjega delal in načrtoval novo televizijsko serijo. Med snemanjem pa je nenadoma zbolel za hudo boleznijo, ki je družina še ni razkrila, in v nekaj dneh umrl.