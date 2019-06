Sergio in Pilar Ramos sta par od leta 2012, skupaj pa imata tri sinove. Foto: EPA

Čeprav Sergiu Ramosu z madridskim Realom v pretekli sezoni ni šlo ravno po načrtih, v teh dneh gotovo ne razmišlja o nogometnih zelenicah. Kapetan Real Madrida in španske izbrane vrste se je namreč v soboto pred 500 gosti poročil z dolgoletno spremljevalko, TV-voditeljico in igralko Pilar Rubio.

Med povabljenci na cerkveno poroko in nato na slavje na njegovo andaluzijsko posest so bili številni zvezdniki. Poroke se je med drugimi udeležil tudi nekdanji britanski nogometni zvezdnik David Beckham z ženo Victorio, nekdanjo članico Spice Girls, zvezdnik Barcelone Gerrard Pique z ženo, kolumbijsko pevko Shakiro, ter številni soigralci in prijatelji iz Reala in španske reprezentance, med njimi Luka Modrić, Zinedine Zidane, Jordi Alba, Sergio Busquets, Fernando Hiero, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Vicente del Bosque, Florentino Perez in Iker Casillas.

Poroke sta se udeležila tudi Victoria in David Beckham, ki je skupaj z Ramosom barve madridskega Reala branil štiri sezone. Foto: EPA

Veliko je bilo tudi gostov iz političnih krogov, bikoborcev in zvezdnikov španske glasbene scene, medtem pa Ramos na "poroko leta" ni povabil portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, čeprav je skupaj z njim nosil beli dres kar devet sezon. Za novinarje in TV-kamere je bil vstop v cerkev prepovedan, po obredu pa sta mladoporočenca številnim fotografom pozirala pred katedralo, ko sta se tudi dvakrat poljubila in pozdravila navdušeno množico.

Nevesta je nosila svetlikajočo se poročno obleko in imela v rokah, na presenečenje vseh, šopek črnega cvetja. Že v pripravah na poroko je dejala: "Nočem biti običajna nevesta." Na poročnem rajanju pa so mladoporočenca in njune svate zabavali tudi avstralski rokerji AC/DC, ki naj bi za zasebni nastop prejeli približno milijon evrov, še poročajo španski mediji.

33-letni Sergio in osem let starejša Pilar sta par postala septembra 2012, skupaj pa imata tri sinove – 5-letnega Sergia mlajšega, 3-letnega Marca in eno leto starega Alejandra.