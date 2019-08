Richard Gere je v svoji karieri igral v več kot 50 filmih. Foto: EPA

Richard Gere, ki danes spada med največja hollywoodska imena, je bil rojen 31. avgusta 1949 v Pensilvaniji. Svojo igralsko pot je začel leta 1973 z nastopom v londonski gledališki izvedbi Briljantine, kmalu za tem pa je začel nastopati v hollywoodskih filmih. Najprej je imel stransko vlogo v seksualnem trilerju Iskanje g. Goodbara (1977), nato glavno vlogo v Nebeških dnevih (1978).

Pozneje je zaigral tudi v nekaj filmih, ki so bili polom, pa tudi v nekaj boljše sprejetih filmih, kot so Sommersby (1993), Izvirni strah (1996) ter Pobegla nevesta (1999), v katerem je nastopil v družbi soigralke iz Čednega dekleta, Julie Roberts. Revija People ga je istega leta razglasila za najbolj seksi živečega moškega. Leta 2002 je nastopil v treh uspešnih filmih - Mothmanovi prerokbi, Nezvesti in filmski priredbi Chicaga. Za igro v Chicagu je prejel tudi zlati globus v kategoriji najboljšega igralca v komediji ali muzikalu.

Igralec je povezan tudi z Evropo. Leta 2006 je skupaj z Jessejem Eisenbergom in Terrencem Howardom začel snemati film Pomlad v Bosni, v katerem je upodobil novinarja. Leta 2015 so mu na 50. mednarodnem festivalu Karlovyh Varyh izročili kristalni globus za izjemen prispevek k svetovni kinematografiji.

Kot aktivist je Richard Gere najbolj dejaven v prizadevanjih za samostojnost Tibeta. Skozi leta se je poglobil v budizem in spletel prijatelstvo z Dalajlamo. Foto: EPA

Poleg filma ima v Gerovem življenju najpomembnejšo vlogo humanitarna dejavnost. Leta 1991 je ustanovil fundacijo za javno zdravstvo, izobraževanje in nujno pomoč v Tibetu. Že v mladosti ga je pritegnil budizem, v katerega se je kasneje poglobil in se spoprijateljil tudi s tibetanskim duhovnim in verskim voditeljem Dalajlamo. Zaradi svojih prizadevanj za samostojnost Tibeta in javnega kritiziranja kitajskih oblasti, mu je Kitajska trajno prepovedala vstop v državo.

Dolgo se je udejstvoval tudi v boju proti aidsu ter sodeloval pri številnih ekoloških kampanjah in projektih, ki si prizadevajo za pravice zapostavljenih domorodnih plemen na različnih koncih sveta.

Gere si aktivno prizadeva tudi za rešitev evropske migrantske problematike. Nedavno se je zapletel v besedni dvoboj z italijanskim notranjim ministrom Matteom Salvinijem. Gere je italijansko vlado pozval, naj sprejme migrante z ladje Open Arms, ki jo je tudi obiskal in se srečal z njeno posadko in migranti. "Ker velikodušnega milijonarja skrbi usoda migrantov z ladje Open Arms, se mu zahvaljujemo: vse ljudi na krovu lahko odpelje v Hollywood s svojim zasebnim letalom in jih oskrbi v svojih vilah. Hvala vam, Richard," se je na igralčeve pozive odzval Salvini.

Richard Gere je bil poročen trikrat. S tretjo ženo, špansko aktivistko Alejandro Silva sta februarja letos dobila sina. Foto: EPA

Zvezdniku je skozi leta družbo delalo kar nekaj slavnih žensk. V 70. in 80. letih je bil v zvezi z igralko Penelope Milford, s Priscilo Presley, nekdanjo ženo legendarnega Elvisa Presleyja, in manekenko ter igralko Kim Basinger.

Leta 1991 se je poročil s svetovno znano manekenko Cindy Crawford, a se je par po štirih letih zakona razšel. V svoj drugi zakon je stopil leta 2002, ko se je poročil z igralko Carey Lowell, s katero ima tudi 19-letnega sina. Od Carey se je Richard Gere ločil leta 2013, po enajstih letih zakona. Gere se je pri 68 letih poročil še tretjič, ko je pred oltar stopil s 34 let mlajšo špansko aktivistko Alejandro Silva. Februarja letos sta povila dečka.