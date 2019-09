V petek so se policisti v mestu Westerly (zvezna država Rhode Island) odzvali na prijavo vloma v graščino ob obali. Izkazalo se je, da gre za hišo, ki je v lasti glasbenice Taylor Swift, vendar je takrat ni bilo doma.

Čeprav je hodil bos, so vlomilca policisti vseeno ovadili. Foto: Pixabay

Ko so prispeli na kraj dogodka, so v hiši naleteli na 26-letnega Richarda Josepha McEwana, ki se je po hiši sprehajal bos. Ko so ga vprašali, zakaj je bos, jim je pojasnil, da so ga že od malih nog učili, da se je vljudno sezuti, ko prideš na obisk.

Kljub njegovi vljudnosti so ga policisti ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj vloma in motenja posesti.

Policija je po poročanju tamkajšnjega časnika The Westerly Sun ob tem še sporočila, da zadnje čase okoli hiše Taylor Swift pogosto opažajo neznance (verjetno njene oboževalce), a do zdaj v hišo ni uspelo priti še nikomur, razen omenjenemu 26-letniku.