Princ Harry je zapisal, da je bil predolgo "tiha priča ženinemu zasebnemu trpljenju." Foto: EPA

Princ Harry je v uradni izjavi za javnost zapisal, da je bila njegova soproga prisiljena ukrepati proti "neusmiljeni propagandi". "Izgubil sem mamo, zdaj pa gledam svojo ženo, kako postaja žrtev enakih sil," je dejal princ, ki se je skupaj s soprogo, vojvodinjo Susseško, odločil za tožbo proti britanskemu tabloidu Mail on Sunday, ki je feburarja letos objavil zasebno pismo, ki ga je vojvodinja poslala svojemu očetu. S časopisa Mail on Sunday so sporočili, da stojijo za objavljeno zgodbo in da se bodo v zadevi odločno branili.

Odvetniška družba Schillings, ki deluje v imenu vojvodinje, je Mail on Sunday obtožila kampanje lažnih, zavajajočih zgodb. Zoper časopis in njegovo krovno podjetje je vložila tožbo zaradi domnevne zlorabe zasebnih podatkov, kršitve avtorskih pravic in zakona o varstvu podatkov. V dolgi izjavi za javnost, ki je bila objavljena na uradni spletni strani vojvode in vojvodinje Susseške, je princ Harry zapisal, da je bilo ukrepanje spodbujeno zaradi "bolečega vpliva vsiljivega medijskega poročanja".

BBC-jev novinar Nicholas Witchell, ki pokriva dogajanje v povezavi z britanskim dvorom, je odprto pismo označil za izredno neposredno in za neposreden napad na britanske tabloide.

To sicer ni prvi primer, ko so člani kraljeve družine sprožili sodni postopek proti medijem. Leta 2017 sta princ William in vojvodinja Cambriška prejela odškodnino 92 tisoč funtov (100 tisoč evrov) od francoske revije Closer, ki je objavila fotografije vojvodinje, ki se je med dopustom v Franciji sončila zgoraj brez. Francosko sodišče je razsodilo, da je bila objava fotografij vdor v zasebnost para.

Objava čustvenega pisma

Pravne postopke aktualnega boja med kraljevo družino in mediji princ Harry in vojvodinja financirata iz osebnega premoženja, morebitno odškodnino pa par namerava nameniti v dobrodelne namene.

Obrekovanje in šrijenje laži britanskih tabloidov se je po navedbah vojvode in vojvodinje stopnjevalo vse od njune poroke in nadaljevalo tudi po rojstvu njunega prvorojenca. Foto: Reuters

V svoji izjavi je princ zapisal, da je njegova soproga verjela, da so "medijska svoboda, objektivnost in verodostojno poročanje temelji demokracije". Pojasnil je, da je nato postala "najnovejša žrtev britanskih tabloidnih medijev, ki brez razmišljanja o posledicah proti posameznikom sprožajo neusmiljene kampanje". Dodal je, da se je gonja proti vojvodinji Susseški v zadnjem letu stopnjevala – skozi celotno njeno nosečnost in tudi po tem, ko se jima je rodil sin. "Ne morem opisati, kako boleče je bilo," je zapisal princ.

Časopis Mail on Sunday je sicer objavil več zgodb v povezavi z vojvodinim očetom Thomasom Marklom, uporabljanjem zasebnih letal in krstom najmlajšega člana britanske kraljeve družine Archijem. Princ Harry in vojvodinja Susseška sta se v tožbi omejila na objavo zasebnega pisma, ki ga je vojvodinja poslala svojemu očetu. V osebnem zapisu je očetu sporočila, da so njegova dejanja njeno srce "razbila na milijon koščkov." Hči je očeta v pismu prosila, naj preneha lagati in povzročati toliko bolečine.

Laž za lažjo

Princ se je obregnil tudi ob dvoličnost časopisa Mail on Sunday: "Pozitivno poročanje v preteklih tednih kaže na dvojne standarde časopisa, ki je vojvodinjo v zadnjih devetih mesecih obrekoval skoraj na dnevni ravni." "Lahko so ustvarjali laž za lažjo na njen račun, saj se zaradi nosečnosti ni veliko pojavljala v javnosti," je zapisal princ Harry.

Princ je pojasnil, da je bil predolgo "tiha priča ženinemu zasebnemu trpljenju." Časopis je obtožil zavajanja bralcev. Pri objavi zasebnega pisma naj bi uredniki preračunljivo izpustili posamezne odstavke, stavke in besede, da bi "prikrili laži, ki so jih širili več kot leto dni".

"Preprosto povedano – gre za zlorabljanje, ki prestraši in utiša ljudi. Vsi vemo, da to ni sprejemljivo na nobeni ravni. Ne bomo in ne moremo verjeti v svet, v katerem za to ni odgovornosti."

Predstavnik za stike z javnostjo časopisa Mail on Sunday je v odzivu na obtožbe dejal: "Kategorično zanikamo, da je bilo vojvodino pismo prirejeno na kakršen koli način, ki bi spremenil njegov pomen."