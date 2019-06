"Napovedi znanstvenikov se uresničujejo prej, kot smo pričakovali," opozarja Schwarzenegger, ki je pri filmskem projektu moči združil z raziskovalcem Jean-Michel Cousteaujem. Foto: EPA

Številni zvezdniki iz sveta zabave družabna omrežja in druge platforme redno izkoriščajo za izražanje svojih pogledov na aktualne teme ter za promoviranje različnih gibanj, ki z njihovo pomočjo dosežejo širšo javnost. Nekateri med njimi pri širjenju svojih prepričanj stopijo še korak dlje in se aktivno pridružijo različnim iniciativam ali pa se lotijo večjih projektov, s katerimi želijo ozaveščati javnost. Rezultat enega od takšnih prizadevanj je dokumentarec Ice on Fire, ki ga je Leonardo DiCaprio predstavil na filmskem festivalu v Cannesu, premiero na HBO pa je film doživel 11. junija. Dokumentarni film prikazuje, kakšen vpliv imajo podnebne spremembe na oceane, poleg prikaza problemov pa ponudi tudi potencialne rešitve.

Na podoben način se je ob DiCapriu, ki je sicer že več let aktivist za ohranitev planeta, za zavarovanje oceanov zavzel tudi Arnold Schwarzenegger, ki se je v vlogo pripovedovalca prelevil v dokumentarnem filmu Wonders of the Sea. Igralec je pri projektu moči povezal z Jean-Michel Cousteaujem, raziskovalcem morskega življenja in sinom legendarnega oceanografa Jacquesa Coustaeuja.

DiCaprio je letos predstavil že svoj drugi dokumentarec o podnebnih spremembah. Foto: EPA

Vse manj časa za preobrat

Na tej točki subtilnost ni več del strategije in zdi se, da so pozivi k ukrepom vse ostrejši. "Podnebne spremembe so spremenile življenje na Zemlji, kot ga poznamo. Vplivi naših dejanj so vedno bolj očitni. Napovedi znanstvenikov se uresničujejo prej, kot smo pričakovali," je dejal Schwarzenegger.



71-letni igralec avstrijskih korenin je ob tem izrazil prepričanje, da bi si morali tovrstne dokumentarne filme ogledati sprejemalci odločitev povsod po svetu. "Oceani lahko preživijo brez nas. Mi brez oceanov ne moremo preživeti," je sporočilo dokumentarnega filma povzel Cousteau. Kljub črnim napovedim oba dokumentarna filma ponudita žarek upanja, ki temelji na ideji, da je še vedno čas za spremembe, če se družba in politika združita in s pomočjo sodobne tehnologije obrneta razvoj dogodkov.

DiCaprio se je podobnega filmskega projekta lotil že leta 2016, ko je v okviru snemanja dokumentarca Before the Flood obiskal pet kontinentov in osvetlil različne okoljske težave. Boju proti podnebnim se je pridružil tudi Robert Downey Jr., ki je pred nekaj dnevi predstavil gibanje Footprint Coalition. Gre za iniciativo, ki bo skušala težave blažiti in odpravljati s pomočjo visokotehnoloških rešitev.