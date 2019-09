Igralki in manekenki je rekel, da ji kot homoseksualki v Hollywoodu nikoli ne bo uspelo. Foto: EPA

27-letna manekenka, ki jo v zadnjem letu romantično povezujejo z 29-letno igralko Ashley Benson, je priznala: "Prva stvar, ki mi jo je Harvey Weinstein kadar koli rekel, je bila, da v Hollywoodu kot istospolno usmerjena ne bom nikoli uspela. Rekel mi je, naj si omislim brado," je razložila.

Podobno je o Weinsteinu dejala že oktobra 2017, potem ko je več žensk javno spregovorilo o nadlegovanju in zlorabah filmskega mogotca.

"Ko sem začela delati kot igralka, sem sodelovala pri filmu in prejela klic Harveyja Weinsteina. Vprašal me je, ali sem spala s katero izmed žensk, s katerimi so me opazili v medijih," je priznala. "Bil je zelo čuden in neprijeten klic, odgovorila nisem na nobeno izmed njegovih vprašanj. Še preden mi je uspelo prekiniti, mi je rekel, da če sem homoseksualka ali če se odločim, da se bom v javnosti pojavljala z žensko, ne bom nikoli dobila vloge heteroseksualne ženske ali pa kot igralka uspela v Hollywoodu."

Dodala je, da je bila nekaj let pozneje povabljena v Weinsteinov hotel na sestanek. Ko sta se pogovarjala v preddverju, jo je povabil v hotelsko sobo. Povabilo je sprva zavrnila, a jo je potem njegov asistent močno spodbujal, naj gre z njim. "Ko sem prišla v sobo, sem začutila olajšanje, ker je bila v sobi še ena ženska, zato sem mislila, da sem varna. Nato nama je rekel, naj se poljubiva."

Ker je poskušala preusmeriti njegovo pozornost, je začela peti. "Bila sem zalo nervozna. Po petju sem rekla, da moram iti, nato me je pospremil do vrat in me poskušal poljubiti na usta."

Filmskega mogotca januarja 2020 čaka sojenje, in sicer mu med drugim grozijo obtožbe za posilstvo in spolno zlorabo. Za vse obtožbe se je izrekel za nedolžnega.