Harvey Weinstein odločno zavrača vse obtožbe in vztraja, da je nedolžen. Foto: EPA

Tožbo je igalka Rose McGowan naslovila na Harveyja Weinsteina, njegova nekdanja odvetnika Davida Boiesa in Liso Bloom ter na zasebno obveščevalno agencijo Black Cube. McGowanova toži zaradi izsiljevanja, vdora v zasebnost in goljufije. Po njenih navedbah naj bi Harvey Weinstein leta 2016, še preden se je nanj vsul plaz obtožb, izvedel, da pripravlja knjigo, v kateri namerava vključiti podrobnosti o domnevnem spolnem napadu. Filmski producent naj bi takoj šel v akcijo in s svojo ekipo skušal storiti vse, da knjiga ne bi izšla.

Rose McGowan je ena glavnih bork proti spolnemu nadlegovanju v Hollywoodu. Foto: Reuters

Igralka trdi, da se je Weinstein za zbiranje informacij obrnil tudi na zasebno obveščevalno podjetje Black Cube naročil, naj izbrskajo vse v povezavi s knjigo. V tožbi je zapisano: "V tem primeru gre za diabolično in nezakonito prizadevanje enega najvplivnejših moških v Ameriki in njegovih predstavnikov, da bi utišali žrtev spolnega napada. Poleg tega gre za pogumne ženske in novinarje, ki so vztrajali, da bi razkrili resnico."

Eric George, odvetnik Bloomove, je za agencijo AFP povedal: "Za njene trditve proti moji stranki ne obstaja nikakršna verodostojna dejanska ali pravna podlaga. Veselimo se dneva na sodišču, saj bi radi predstavili resnico." Da so obtožbe neutemeljene, je izjavil tudi trenutni odvetnik Weinsteina. Sojenje proti zloglasnemu filmskemu producentu bi se v New Yorku moralo začeti v začetku septembra, a je bilo prestavljeno za štiri mesece. Obtožnica ga med drugim bremeni spolnih napadov na dve različni ženski in dveh posilstev. Weinstein se je že izrekel za nedolžnega.

Knjiga Rose McGowan z naslovom Brave je bila objavljena lani, v njej pa je opisan način, na katerega je Weinstein "zastrupil filmsko industrijo", in tudi domnevno posilstvo. Igralka trdi, da jo je producent spolno napadel leta 1997 v hotelski sobi, kjer je prenočeval med filmskim festivalom Sundance.