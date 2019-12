V sredo je na sodišče prišel s pomočjo hojice. Foto: Reuters

S potrditvijo dogovora bi bile tako končane skoraj vse civilne tožbe, ki so jih proti nekdaj vplivnemu in premožnemu hollywoodskemu producentu vložile igralke, pevke in zaposlene v njegovem filmskem studiu. Obtožbe so bile različne, od spolnega nadlegovanja do posilstva, njegove žrtve pa prihajajo iz ZDA, Kanade, Združenega kraljestva in Irske. Dogovor morajo potrditi še sodišče in vse vpletene tožnice.

A Weinsteinu niti dolarja odškodnine ne bo treba dati iz svojega žepa, prav tako mu ne bo treba na sodišču ali v katerem koli dokumentu priznati svojih dejanj. Vsoto 25 milijonov dolarjev bodo namreč v celoti pokrile zavarovalnice, s katerimi je imelo sklenjene pogodbe nekdanje podjetje Weinstein Co. Ta znesek bo del širšega dogovora, vrednega 47 milijonov dolarjev, s katerim bo njegovo podjetje izpolnilo vse obveznosti.

Grozi mu dosmrtni zapor. Foto: Reuters

Weinsteina je različnih spolnih prestopkov, nekateri segajo tudi več desetletj nazaj, obtožilo več kot 70 žensk. Ves čas je zanikal, da bi storil kaj narobe, in trdil, da so bili vsi odnosi sporazumni. Afera, povezana z njim, je spodbudila tudi začetek gibanja #MeToo, ki je razkrilo množico spolnih zlorab v politiki, gospodarstvu in medijih.

Zgodba še ni končana

Tudi po koncu tega postopka pa se bo Weinstein še vedno moral braniti na sodišču v New Yorku, kjer ga tožilci v kazenskem postopku obtožujejo spolnega napada na dve ženski, ki naj bi se zgodila leta 2006 in 2013. To sojenje se bo začelo januarja prihodnje leto. Če bo obsojen, bi šel lahko v dosmrtni zapor.

67-letnik je sicer na nedavni sestanek o višini varščine prišel s pomočjo hojice, saj ga čaka operacija hrbta.