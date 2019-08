William in Catherine sta na tekmi sodelovala kot skiperja vsak svoje jadrnice. Foto: Reuters

Starša sta imela s seboj tudi največja oboževalca, princa Georgea in princeso Charlotte, ki sta bila v družbi Michaela in Carole Middleton.



Člana kraljeve družine sta se na tekmo podala kot skiperja vsak na svoji jadrnici, skupno pa je tekmovalo osem jadrnic. Kot del tekmovanja so slavni starši in drugi sodelujoči, med katerimi je bilo tudi nekaj znanih obrazov, predstavljali osem izmed dobrodelnih organizacij, ki jih podpirata kraljeva zakonca. Štiri izmed organizacij zastopa Catherine, štiri pa princ William.

"Vojvoda in vojvodinja upata, da bo to postal dogodek z redno udeležbo, ki bo ljudi opomnil na pomen in prednosti športa, hkrati pa dogodek, na katerem se zbira podpora in denar za dobrodelne organizacije, ki jih podpirata," sta zapisala na svojem uradnem profilu na Instagramu.

William in Catherine se sicer drug proti drugemu rada pomerita na vseh dogodkih, ko le dobita priložnost – med drugim sta se že pomerila v hokeju na Švedskem in namiznem tenisu na Škotskem ter dirki s kanuji na Severnem Irskem.

To pa tudi ni bila njuna prva medsebojna tekma v jadranju, saj sta drug proti drugemu že tekmovala na Novi Zelandiji leta 2014, kjer je na prvem mestu končala Catherine.

Tokrat je bila zgodba malenkost drugačna, saj se je tokrat princ William v prvih dveh krogih v cilj pripeljal pred Catherine. V enem izmed krogov je bila ekipa vojvodinje Cambriške tudi izključena, ker niso upoštevali pravil.

