V Pakistanu bosta Will in Kate ostala do petka. Foto: Reuters

Gre za enega največjih logističnih izzivov - predvsem iz varnostnega vidika, saj z bodočim kraljevim parom potuje precejšnje spremstvo, poleg tega pa so varnostne razmere v Pakistanu precej bolj zaostrene, kot sta vojvoda in vojvodinja Cambriška izkusila na svojih dozdajšnjih potovanjih. V Pakistan sta se William in Kate sicer odpravila na prošnjo ministrstva za zunanje zadeve, so julija sporočili iz Buckinghamske palače. Sta prva člana britanske kraljeve družine na obisku v Pakistanu po letu 2006, ko je državo z ženo Camillo obiskal princ Charles, v omenjeni azijski državi pa bosta ostala pet dni, do petka.

Princ William je obiskal Imrana Khana, s katerim je v otroštvu menda celo igral kriket. Foto: Reuters

Udeležila sta se pouka matematike

Že v ponedeljek, ko sta prispela v Islamabad, je bilo jasno, da ju čaka zelo natrpan urnik. Danes sta obiskala šolo za deklice v Islamabadu in na ta način opozorila na pravico žensk do izobraževanja. Udeležila sta se pouka matematike in se usedla ob učenke, ki so Williamu povedale, da so velike oboževalke njegove matere, ki je leta 1997 umrla v prometni nesreči v Parizu, William pa jim je v šali odvrnil, da je tudi sam oboževalec svoje matere. Ena izmed učiteljic je pozneje novinarjem zaupala, da je kraljevi par učenkam pomagal rešiti nekaj matematičnih nalog.

Spomin na prijateljstvo Imrana Khana in Diane

Po obisku šole sta se vojvoda in vojvodinja ob poostrenih varnostnih ukrepih odpeljala do gorovja Margalla, vznožja Himalaje nad Islamabadom, kjer sta se sprehodila skupaj z okoljevarstveniki. Zatem sta se sešla še s pakistanskim predsednikom Arifom Alvijem in premierjem Imranom Khanom. Pakistanski premier je kraljevi par še posebej toplo sprejel in pojasnil, da je bil - še v časih, ko je še igral kriket - dober prijatelj pokojne princese Diane. Princesa je namreč Pakistan obiskala v 90. letih obiskala večkrat in skupaj s Khanom zbirala denar za onkološke bolnišnice, pozneje

Med petdnevnim popotovanjem bosta William in Kate obiskala tudi drugo največje pakistansko mesto Lahore, nekdanjo prestolnico Mogulskega imperija, pa tudi gorati sever in območje blizu Afganistana na zahodu države.

Topel sprejem ob prihodu v Pakistan. Foto: Reuters

Namen obiska promocija izobraževanja

Z obiskom želi kraljevi par predvsem promovirati izobraževanje, varovanje okolja, opozarjati na podnebne spremembe in nasploh podpreti mlade. Po podatkih Unicefa skoraj polovica otrok v Pakistanu, to je 23 milijonov, ne hodi v šolo. Od izobraževanja so še posebej odrezane ženske, ki se v tej patriarhalni, muslimanski državi že desetletja borijo za temeljne pravice.

Sicer pa se številni Pakistanci ob tokratnem obisku predvsem z nostalgijo spominjajo princese Diane. Ta je Pakistan prvič obiskala leta 1991, kasneje pa je bila še na več zasebnih obiskih, skupaj z aktualnim premierjem pa sta zbirala sredstva za brezplačne bolnišnice za onkološke bolnike.