Dianini največji oboževalci se spomnijo nanjo tako na dan njenega rojstva, 1. junija, kot tudi na obletnico smrti, 31. avgusta. Foto: EPA

Vsako leto 1. julija se največji oboževalci pokojne valižanske princese in matere bodočega britanskega kralja Williama, vojvode Cambriškega, zberejo pred vrati Kensingtonske palače, kjer je imela sedež tudi pokojna Diana, ki bi včeraj dopolnila 58 let. Pred vhodom v palačo zvesto bedijo od zgodnjih jutranjih do poznih večernih ur – in tudi tokrat ni bilo nič drugače.

Princ presenetil zbrane

Zbrali so se že okoli 5.30 zjutraj in nato ves dan z rožami in Dininimi fotografijami v rokah mimoidoče opominjali na rojstni dan pokojne "princese ljudskih src". Malo pred sedmo uro zvečer pa so doživeli šok, poroča Daily Mail. Brez kakšnega posebnega pompa se je kovanim vratom, ki delijo posestvo palače in londonske ulice, približal sam princ William v spremstvu dveh varnostnikov, vsakemu iz skupinice oboževalcev stisnil roko in se jim zahvalil, ker ohranjajo spomin na njegovo mamo.

"Ve, da prihajamo sem že vsa ta leta"

"William mi je rekel, da ve, da prihajamo sem že vsa ta leta od njene smrti, in se zahvalil za to, kar smo naredili za njegovo mater," je Daily Mailu navdušeno povedal eden izmed šesterice, 59-letni John Loughrey. In dodal: "Še vedno se tresem, vse skupaj je bilo zelo čustveno." Strastni oboževalec princese Diane, ki je umrla 31. avgusta 1997 v prometni nesreči v Parizu, se je ob tem pohvalil še, da se jim je William zahvalil, ker ohranjajo spomin na njegovo mater, in pohvalil njegovo zbirko "kraljevskih" brošk. "Videti je bilo, kot da ve, kdo sem," je ponosno povedal Londončan.

"Sin svoje matere"

48-letna Maria Scott pa je dodala, da se Williamu vidi, da je "res sin svoje matere": "Nihče izmed nas ni mogel verjeti, ko je William nenadoma prišel po dovozu do nas in se nam zahvalil." Sama je sicer prepričana, da si Diana zasluži, da jo Britanci ohranijo v spominu, vendar "sta se zdaj rodili že dve generaciji, tako da obstajajo otroci, ki ne vedo, kdo je", zato se ji zdi pomembno, da "jih spomnimo in se tako tudi sami spomnimo nanjo".