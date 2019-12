Zakonca Firth na premieri njegovega filma Kingsman leta 2015. Foto: Reuters

"Colin in Livia Firth sta se ločila. Še naprej bosta dobra prijatelja, združena bosta pa tudi zaradi ljubezni do svojih otrok," so potrdili novico o razhodu predstavniki Colina in Livie.

Dvojica je tokrat šla korak dlje kot pred leti, ko sta že živela nekaj časa ločeno.

V tem času se je Livia zapletla v ljubezensko razmerje z italijanskim novinarjem Marcom Brancacciem, njuno razmerje pa je trajalo slabo leto dni. Po razhodu se je Livia pobotala s Colinom, zakoncema pa je po besedah filmske producentke novinar še naprej delal težave – Livia ga je obtožila, da jo zalezuje in nadleguje z ustrahovalnimi sporočili. Brancaccio je obtožbe zalezovanja zanikal in trdil, da njegova nekdanja ljubica laže, da bi prikrila svoje zunajzakonsko razmerje.

Zakonca Firth sta živela med "njegovim" Londonom in "njeno" Umbrijo, Firth pa je imel tudi italijansko državljanstvo.