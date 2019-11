Skupina je po več letih znova skupaj stala na odru razprodane dvorane v Londonu. Foto: AP

Skupina McFly, ki jo sestavljajo Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter in Harry Judd, je bila ustanovljena leta 2003, v več kot desetletju delovanja nanizala številne uspešnice, nato pa leta 2016 sporočila, da se je do nadaljnjega odločila za premor. Letos so nato napovedali vnovično združitev.

Član zasedbe Danny Jones je priznal, da so po strokovni pomoči njihovi odnosi osveženi. "Zdaj je vse skupaj malenkost poživljeno in je med nami sveža energija. Počutimo se, kot bi na novo začeli. Ko enkrat izgubiš to energijo, ni več poti nazaj."

Ko je zasedba letos napovedala vrnitev, so bile vstopnice za prvi skupni koncert v Londonu razgrabljene v zgolj nekaj minutah in McFly se po uspešno prebitem ledu zdaj veselijo snemanja šestega skupnega studijskega albuma – snemati naj bi začeli januarja.

Jones je ob vrnitvi dodal še, da so si zdaj vsi znova želeli biti del skupine. "Bili smo srečni, da znova skupaj ustvarjamo. Nismo pa se ukvarjali s tem, da se moramo združiti, preden nas oboževalci pozabijo. Odziv in histerija, ki ju je povzročil koncert, predstavljata zgolj dodaten bonus. Zaradi tega si želimo za oboževalce predstaviti še boljši nov studijski album."

Velike težave so imeli zaradi ljubosumja, ki se je prikradlo predvsem zaradi stranskih projektov posameznih članov. "Pojavila so se vprašanja, zakaj on počne to, zakaj se ne pogovarjamo o delu celotne zasedbe McFly."

"Pojavili so se trenutki, ko je vsak izmed nas storil stvari, ki se nam niso zdele v redu. Zase vem, da sem imel koncert s Tomom, na katerega sta prišla Dougie in Danny, ki jima zaradi mojega projekta ni bilo prav lagodno. Enako sem se počutil jaz, ko sem šel na Dannyjev koncert – na neki način sem bil zanj vesel, a ni mi bilo vseeno, da to počne sam."

Poleg šestega studijskega albuma so za prihodnje leto napovedali tudi turnejo.