Felix Kjellberg je dolgo časa veljal za najbolj gledanega oz. spremljanega vlogerja na YouTubu. Foto: AP

Za vzdevkom PewDiePie se "skriva" švedski vloger in komik Felix Kjellberg, ki je več let kraljeval na lestvici največjih zaslužkarjev YouTuba, do nedavnega je imel njegov kanal največ naročnikov (številka trenutno znaša 102 milijona), a ga je pred meseci prehitela indijska glasbena založba T-Series, ki se trenutno ponaša s 120 milijoni naročnikov.

Kjellberg je tako v videu oznanil, da se z videoplatforme prihodnje leto začasno poslavlja. "Utrujen sem. Zelo utrujen. Ne vem, ali se tudi opazi. Ampak zgolj, da veste: naslednje leto me nekaj časa ne bo. Vse bom pojasnil pozneje, zdaj sem vas želel le vnaprej obvestiti," je med drugim dejal 30-letnik.

Zvezdniku sicer očitajo številne rasistične in antisemitske izpade. Leta 2017 se je nanj usul plaz kritik, ko je med igranjem videoigre v živo uporabil rasistično oznako za temnopoltega človeka, zaradi česar se je pozneje opravičil in dejal, da "tega ni mislil v slabem smislu". Poleg tega v svojih videih dostikrat izraža (bolj ali manj očiten) antisemitizem, zaradi česar je pred časom sodelovanje z njim prekinil Disney.

Zgled strelcu iz Christchurcha?

Marca letos pa je njegovo ime uporabil tudi teroristični napadalec v Christchurchu na Novi Zelandiji, ki je svoj napad na tamkajšnjo mošejo v živo prenašal prek YouTuba, na koncu pa svojim gledalcem priporočil, naj se "naročijo na kanal PewDiePie". Kjellberg je v odzivu dejal, da se je zgrozil nad tem, zato je s kanala umaknil nekaj svojih najbolj spornih videoposnetkov, in dodal, da šele zdaj razume, da so nekatere njegove šale "zares žaljive".

Pozneje je napovedal, da bo nevladni organizaciji Anti-Defamation League (ADL), ki se posveča boju proti antisemitizmu, daroval 50.000 ameriških dolarjev. Njegovi oboževalci so množično izražali prepričanje, da je bil "k temu prisiljen". Pozneje je namero o donaciji umaknil in pojasnil, da je "naredil napako", ker je izbral dobrodelno organizacijo, ki so mu jo svetovali drugi, namesto, da bi "izbral dobrodelno organizacijo, ki se posveča stvarem, ki so mi blizu".