Zvezdnika sta se začela sestajati leta 2016 in praktično istočasno razdrla svoja zakona. Foto: AP

Novico je Weber potrdil za People in dejal, da je njun odnos znova postal zgolj prijateljski. "Liza in jaz imava čudovit odnos, ki temelji na ljubezni in spoštovanju. Ta odnos je svojo pot našel nazaj k odličnemu prijateljstvu, ki ga imava od nekdaj."

V izjavi je dodal še, da bosta drug drugega še naprej podpirala ter da bosta drug z drugim vedno z veseljem sodelovala tudi poslovno.

Televizijska hiša ABC trenutno predvaja peto sezono serije . Foto: AP

Podrobnosti o odnosu skrivala

Novica je prišla v javnost približno dve leti in pol po tem, ko je sta priznala, da sta se poleti 2016 začela sestajati. In čeprav sta večino podrobnosti o odnosu pridno skrivala, pa je leta 2017 Weber razkril nekaj o tem, kako sta se zaljubila. "Bila sva dobra prijatelja, nato pa sva se znašla v položaju, ko sva postala več kot samo to. Veliko časa preživiš skupaj, uživala sva tudi, ki ni bilo snemanja, tako da se je nekako vse skupaj tako izšlo ... Sem zelo srečen."

Svoja zakona sta oba igralca končala praktično hkrati ‒ Weber se je takrat po devetih mesecih zakona ločil od žene Giselle, Weilova pa po desetih letih zakona od igralca Paula Adelsteina, s katerim ima šestletno hčerko Josephine.

How to Get Away With Murder je sicer ena iz serije uspešnic izredno produktivne producentke in scenaristke Shonde Rhimes. Serija je proslavila predvsem veteransko igralko Violo Davis, ki je za vlogo nepopustljive odvetnice Annalise Keating prejela emmyja.