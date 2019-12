Liam Hemsworth se je v težavah znašel zaradi objave fotografij, ki jih je paparaci posnel na prizorišču snemanja filma Isn't It Romantic. Foto: Reuters

Ena največjih tovrstnih agencij, Splash News and Picture, je vložila tožbo proti filmskemu zvezdniku Liamu Hemsworthu. Obtožuje ga, da je na svojem osebnem profilu na Instagramu brez dovoljenja objavil fotografije, ki so jih posneli njihovi fotografi. Če se sodni proces na kalifornijskem sodišču ne bo razpletel v korist Hemswortha, bi igralca lahko objava fotografij stala do 150 tisoč dolarjev. Agencija sicer zahteva sojenje pred poroto.

Agencija v tožbi trdi, da je Hemsworth (oziroma njegov predstavnik za stike z javnostjo) na Instagramu objavil fotografije, ki jih je julija 2018 sicer odkupil časopis The Daily Mail. Fotografije so prikazovale igralca na snemanja filma Isn't It Romantic.

Strokovnjaki trdijo, da je lastnik fotografije tisti, ki jo je posnel. Foto: Reuters

Hemsworth ni prvi zvezdnik, ki se je zapletel v sodni spor s fotografskimi agencijami. Oktobra je ista agencija tožbo vložila tudi proti Jennifer Lopez, od katere zahteva 300 tisoč dolarjev odškodnine za objavo dveh fotografij, pred tem pa so se v podobnih težavah zaradi objavljenih fotografij znašle tudi Adriana Grande, Gigi Hadid in Khloe Kardashian.

Ob tem se odpira razprava, ali so tožbe upravičene. Zvezdniki namreč objavljajo fotografije, na katerih so oni, paparaci pa jih navadno fotografirajo brez njihovega vedenja. Pravni strokovnjaki sicer trdijo, da fotografije pripadajo fotografom, in ne subjektom, ki so na fotografijah, ne glede na okoliščine, v katerih so fotografije posnete.