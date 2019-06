Struktura prostora je zasnovana s plastenjem različnih materialov, vzorcev in barv. Foto: Mare Mutič

Arhitekturnemu biroju Arhimetrics je s premišljeno kombinacijo barv, materialov in vzorcev uspelo oblikovati izjemno raznovrsten interier prenovljenega lounge kluba Acapulco, ki pri obiskovalcu ne pušča vtisa konfuznosti.

"Z arhitekturo smo se morali navezati na samo ime lokala, torej, ustvariti eksotičen svet, drugačen od mrzličnega vsakdana, pri čemer smo želeli to barvitost izraziti na nekoliko višji ravni, zato smo vnesli element glamurja, pa tudi art décoja. Tega se dotikamo zelo subtilno in prilagojeno sodobnosti," pove arhitekt Dare Vasiljević in doda, da je podoba nekdaj kultnega lokala v Šiški z leti počasi zbledela, "zato smo želeli s prenovo soustvariti novo zgodbo in obuditi star sloves".

Prispodoba urbanega zelenja

A še bolj kot sama podoba je bila tako lastniku kot arhitektom pomembna funkcionalnost. S spremembo vhoda, ki je zdaj postavljen z glavne ceste, so osebju optimizirali delovno pot, z zasteklitvijo zunanjega dela objekta pa je prostor z odprtim pogledom na teraso tudi pregleden.

Zunanja ograja ima dvojno funkcijo: podnevi ublaži vrvež ulici, ponoči, ko se zlije s temo, pa izpostavi dogajanje v notranjosti prostora. Render: Arhimetrics

Ravno pokriti del terase, ki jo pred cestnim vrvežem zastira pastelno zelena mrežna konstrukcija, "kot prispodoba urbanega zelenja", naj bi z bohotnim rastlinjem in širokimi listi bananovca vzbudila esenco eksotičnosti narave Acapulca, tega pristaniškega mesta na tihooceanski obali Mehike, katerega glavne znamenitosti so vile bogatašev na polotoku Las Playas. "Mreža ponoči spremeni svoj 'obraz' in izgine v temi, pri čemer izpostavi dogajanje znotraj njene lupine in s tem vabi mimoidoče," pove sogovornik.

Element za pranje rok v toaletnem delu je koncentrične oblike in postavljen tako, da so vodovodne pipe hkrati tudi sušilci rok. Foto: Mare Mutič

Toaleta kot prostor za poglede srečevanj

Če prestiž nima omejitev, se arhitekti pri tem načelu niso ustavili niti pri toaletnih prostorih Acapulca, ki so namenjeni tudi "pogledom srečevanja". Logika je naslednja: ob vstopu v prostore 'zanjo' in 'zanj' je neke vrste predprostor koncentrične oblike z nekoliko na desno zamaknjenim prostostoječim delom za umivanje rok.

Ker na steni, oblečeni v lesene tridimenzionalne panele, ni sušilcev za roke ali papirnatih brisač, so si arhitekti domislili vodovodne pipe, ki so hkrati sušilci. Ko si torej gostje v večernih urah po obisku modre sobe 'zanj' in rožnate 'zanjo' umijejo roke v tem skupnem, uniseks, prostoru, le-ta postane tudi, "prostor srečevanja in subtilne zapeljivosti," pripoveduje Dare Vasiljević.

Lebdeče ribe in tucani

Nič manj se arhitekti niso ustavljali pri izboru materialov, kot sta medenina, žamet in marmor ter izbranimi kosi, med katerimi so tudi; bordo rdeča Gubijeva sedišča, stoli Thonet, blago Kvadrat in mizice Pedrali z matirano marmorno površino.

Vsi ostali detajli so izrisani in narejeni po meri: od monumentalnega medeninastega obroča nad odprtim sredinskim delom prostora, do lesenih panelov na stropu, sedišč ob steni, točilnega pulta, celo svetil, železne mrežne konstrukcije na terasi in modre tapete z upodobitvijo sedečih tucanov na palmi in lebdečih rib, ki jo je izrisala Jagoda Jejčič, katere delo smo občudovali že v Loliti in v frizerskem salonu Počesalnica.

Veliko izvedbenih detajlov je bilo izrisanih in narejenih po meri, kot je medeninast obroč pod stropom, sam strop iz lesenih letvic, določene mizice, svetila. Grafiko na tapeti pa je izrisala Jakoda Jejčič. Foto: Mare Mutič

"Zdi se mi, da se pri nas zgražamo nad uporabo znanih oblikovnih kosov, saj velja logika, da je treba pri opremi lokalov izbirati cenejše materiale. Potem pa gremo po svetu in se čudimo, kako imajo tam vse lepo. Ne zavemo pa se, da so uporabili dobre in kakovostne materiale in blagovne znamke /…/ Vsak kos tu notri je bil borba, moram pa poudariti, da smo imeli veliko srečo, da je bil naročnik odprte glave, in je vedel, česa si želi, tako on kot mi."

Zanimiva je tudi igra uporabe različnega marmorja. Po tleh sta svetlejši in temnejši vzorec, ki daje iluzorični vtis, kot da bi bila na tleh preproga. Sicer pa so tudi površine mizic iz marmorja. Foto: Mare Mutič

Inženir v svetu gostinstva

Matjaž Cajhen je bil še kako vpet v sam proces dela. Ker se sicer ukvarja s proizvodnjo preciznih rezilnih orodij, "kot so svedri in reskarji za industrijo", je imel možnost, in veliko dela v prostoru opravil sam, med drugim tudi prezračevalni sistem. Kot inženirju strojništva, mu ni bilo težko narediti niti podnožij za kamnite plošče miz.

"Ko sem dobil predračun za izdelavo stropa, sem bil nekaj časa kar tiho, saj nanj nisem imel odgovora. Vsi ponudniki so mi dali takšno ceno, saj so se, zaradi zahtevnosti, dela hoteli otresti. Dela je bilo veliko, od tega, da so morale biti stropne letvice ravne in lepo zaključene, veste, tukaj je 2,8 kilometra letvic, ki so vijačene s 4.500 vijaki," razlaga in nadaljuje, da je bilo hkrati treba "montirati svetila, in ni ga mizarja, ki bi se ukvarjal še z elektriko. Zato smo vse to naredili sami."