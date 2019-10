Dior je le eno izmed podjetij, ki so se bili v zadnjem času prisiljeni opravičiti za tovrsten spodrsljaj. Foto: Reuters

Kot je znano, je Kitajska zelo občutljiva, ko gre za vprašanje otoka Tajvan, ki ima sicer svojo vlado, predsednico Tsai Ing-wen, svojo valuto (novi tajvanski dolar) itd., a celinska Kitajska samostojnosti ne priznava in od mednarodne skupnosti dosledno zahteva spoštovanje načela t. i. ene Kitajske. Tajvan je tako od leta 1949, ko se je na otok zatekel general Čang Kaj-šek s svojimi privrženci, (uradno) priznalo le 23 držav.

Večina tistih, ki želijo s Kitajsko in njeno vedno večjo kupno močjo ohraniti stik, se torej trudi, da Kitajcev ne jezi s kršenjem načela enotnosti države, zato je poteza Diorja, ki je v sredo na univerzi Zhejiang Gongshang v mestu Hangzhou organiziral predstavitveni dogodek, nekakšen zaposlitveni sejem za svojo nastajajočo verigo butikov na Kitajskem, še toliko bolj presenetila. V predstavitvi so namreč uporabili zemljevid, na katerem pa Tajvana ni bilo.

Po razburjenju, ki je sledilo, so se le slab dan pozneje pri Diorju (modna znamka sicer spada pod konglomerat LVHM, ki ga vodi najbogatejši Evropejec Bernard Arnault) za ponesrečen zemljevid globoko opravičili in obljubili, da bodo "incident preiskali z vso resnostjo".

"Dior bi se najprej rad globoko opravičil za napačne izjave in napačno predstavo, ki jo je podal Diorjev zaposleni na predstavitvi na univerzi," so zapisali in dodali, da so v podjetju "vedno spoštovali in se držali načela enotne Kitajske", prav tako se niso nikoli vmešavali v kitajsko suverenost in ozemeljsko celovitost, obenem pa zagotovili še, da spoštujejo čustva Kitajcev, zato bodo poskrbeli, da se podoben incident ne bi nikoli več zgodil, so obljubili.

Dior sicer ni prvi, ki se mu je pripetil tovrsten spodrsljaj - podobna opravičila so bili v zadnjih mesecih prisiljeni podati tudi v modnih hišah Givenchy, Coach in Versace, poroča Reuters.