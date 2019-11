Spletni trgovec Alibaba je prekosil svoj lanski rekord. Foto: Reuters

Dan samskih je spletni nakupovalni dogodek, ki na Kitajskem poteka 11. novembra. Datum je vse prej kot naključen, kajti s štirimi enicami v datumu simbolizirajo samski stan. Začelo se je z manjšimi proslavljanji samskega in zunajzakonskega življenja v študentskih domovih, deset let pozneje pa prerastlo v enega največjih spletnih dogodkov na svetu.

Gostja dogodka je bila Taylor Swift. Foto: Reuters

24-urno spletno nakupovalno "norišnico" je pospremil dogodek v Šanghaju, na katerem je nastopila ameriška zvezdnica kantripopa Taylor Swift. Ko so se začela znižanja, so v pičlih 68 sekundah pri Alibabi prodali za milijardo evrov izdelkov in s tem lansko prodajo presegli za kar 32 odstotkov.

Prodaja na dan samskih iz leta v leto podira rekorde, in vse kaže, da bo kljub upočasnjeni rasti kitajskega gospodarstva tako tudi letos. Lani so z zasluženimi 28 milijardami evrov prehiteli tudi skupni zaslužek na ameriški črni petek in spletni ponedeljek.

Za letošnje nakupovanje, ki je tudi prvo brez Alibabinega soustanovitelja Jacka Maja, načrtujejo okrog 100 milijonov več kupcev kakor prejšnje leto. "Mlajše generacije kupujejo več. Tudi ljudje iz podeželja in manj premožnih območij so se pridružili spletnim nakupom, kupujejo pa predvsem nujne stvari," je za DW pojasnil Alvin Liu iz podjetja Tmall Generall.

Kljub zadovoljstvu številnih kupcev pa se nad nakupovalno vročico pritožujejo okoljevarstveniki. Zmotila jih je namreč čezmerna uporaba plastične embalaže, ki jo pri spletnih nakupih porabijo za pošiljanje.