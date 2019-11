Kraljica Elizabeta II. v plašču s krznenimi modnimi dodatki. Foto: Reuters

Iz britanske palače so poudarili, da kraljica ne bo popolnoma prenehala z nošnjo krznenih oblačil, ne bo pa več kupovala novih kosov, ki vključujejo krzno. “Kraljica bo še naprej nosila stare obleke iz omenjenega materiala,” so pojasnili na dvoru. Kraljičina modna oblikovalka je v svoji avtobiografiji razkrila, da se bo kraljica od leta 2019 grela samo še z umetnim krznom.

Z velikim veseljem so novico sprejeli aktivisti za zaščito živali, ki so kraljico že v preteklosti kritizirali za nošenje krzna. “Odpoved krznenim oblačilom je korak v pravo smer,” utemeljuje britanska javnost, ki se je v javnih raziskavah opredelila proti krutosti živali in zavrača živalski material.

Medtem ko se bo tudi vojvodinja cambriška, Kate Middleton odpovedala nošenju spornega materiala, Meghan Markle, vojvodinja sussekška, že od samega začetka ne nosi krznenih oblačil.

V letu 2000 je bila Velika Britanija prva država na svetu, ki je prepovedala pridelavo krzna. Prodaja in uporaba krzna, ki ga uvažajo iz Finske, Poljske in Kitajske, je kljub temu dovoljena. “Kraljica s prenehanjem uporabe živalskih materialov na svojih oblačilih daje pomembno sporočilo. Krzno je več kot očitno iz mode in ne spada v Brand Britain, kraljevo modno znamko,” je za FOX News povedal Claire Boss, iz društva za zaščito živali. Tudi Gucci, Versace, Armani, Calvin Klein, Stella McCartney in druge modne hiše so prenehale z uporabo krzna v svojih dizajnerskih oblačilih.