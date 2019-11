George Michael je imel s to pesmijo velike načrte že od začetka. Foto: Reuters

This is How (We Want You To Get High) je najnovejša uspešnica britanske popikone, v kateri prepeva o družbenih problemih. Pesem bo uporabljena v prihajajočem novoletnem filmu Last Christmas, katerega glavni navdih so prav samostojne skladbe Georgea Michaela in največje uspešnice dueta Wham!. "Namen filma ni bil nikoli poustvariti življenjske zgodbe umetnika, ampak ustvariti samostojno filmsko zgodbo, ki je navdih črpala iz pevčevih uspešnic in njegovega razburljivega življenja," je v intervjuju pojasnila glavna igralka filma, Emma Thompson.

Emma Thompson, zvezdnica filma Last Christmas. Foto: Reuters

Film, ki na naša filmska platna prihaja konec novembra, nam predstavlja zgodbo zaposlene v božični trgovini. Poleg Last Christmas, po kateri film tudi nosi ime, slišimo še dve uspešnici angleškega glasbenega dueta Wham! in 12 samostojnih pesmi Georgea Michaela.

Eden izmed najbolj prodajanih umetnikov, ki je hiter glasbeni vzpon doživel leta 1980 z zasedbo Wham!, je pri 53 letih umrl prav na božič. Omenjena pesem je prvi samostojni material, ki bo izdan po pesnikovi smrti. George kot avtor besedila skozi sarkastičen humor predstavlja probleme današnje družbe. S frazami "I will always try to get my life together. (Vedno bom poskušal sestaviti svoje življenje.)" in "This is how we want you to get by on your sorry lives. (Tako si želimo, da preživite svoje žalostno življenje.)" pa poudarja svojo in družbeno nesamozavest.

Dobitnik kar sedmih grammyjev je pesem zasnoval leta 2012, današnjo podobo pa je dobila šele tri leta pozneje. "Nisem si mislil, da obstaja še kakšna njegova neizdana pesem. Vsekakor to ni ena izmed tistih, ki luči sveta ne bi ugledala, ker ne bi bila dovolj kakovostna. To je pesem, ki je že v osnovi imela globlji pomen. Zdi se mi kot, da je bila narejena prav za ta film," je nadušen producent, David Livington.

Hitro zapomnljiva melodija in pevčev prepoznavni vokal nas takoj prepričata. "Z Emmo sva pesem prvič poslušala doma po povsem običajnih zvočnikih in nisva si mogla pomagati, da ne bi zaplesala po dnevni sobi. Pesem je fantastična," pojasnjuje Livingstone. Vse skupaj nas spominja na svobodna 90' – hiter ritem, ki vleče na plesišče. "S tem, ko rečem, da je pesem staromodna, mislim predvsem na energijo, ki jo začutiš danes le še pri določenih pesmih Daft Punka. Plesna energija, ki napolni plesišče," dodaja producent prihajajočega filma.

Izid pesmi je bil pospremljen z animiranim videospotom, ki prikazuje pevca skozi leta.