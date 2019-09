Šolarji so se pomerili v pravem olimpijskem duhu; z zavedanjem, da diskriminacija in nestrpnost v šport ne spadata. Prisego o pošteni športni igri so predali tudi predsedniku države.

Tudi ta olimpijada – pa čeprav mlada, ima prav takšen cilj kot velika: "Tudi če si želimo zmagati, ne moremo vsi zmagati. Lahko pa tekmujemo po svojih najboljših močeh," je povedala ena izmed šolark. Primož Sulić, vodja športnih programov pri športni zvezi Ajdovščina, je povedal, da se je predstavilo 18 športnih društev, športnih dejavnosti: "V sodelovanju z Zavodom za šport v letošnjem letu predstavljamo tudi projekt Youth Sport Fair Chance, ki je namenjen boju proti diskrimanciji in pa medsebojnemu spoštovanju."

Tega se zavedajo tudi najmlajši. "Da igramo pošteno, da ne goljufamo," je povedala ena izmed šolark, eden izmed šolarjev pa je dodal svoje videnje ferpleja: "Da ne smeš delati prekrškov in da ne smeš preklinjati v športu."

V Ajdovščini otroška miniolimpijada

Mladi so prisego o športnem ferpleju simbolno predali predsedniku države. Se je pa predsednik vendarle odločil za malce tekmovalnosti ... Z mladimi se je pomeril v teku. "Jaz sem se osramotil danes. Sem bil zadnji na 25 metrov. Ampak tako pač v športu je – kot sem rekel, nisi vedno zmagovalec. Danes so zmagovalci vsi ti mladi ljudje, ki se jih ni bilo nič strah pomeriti z mano. In so to naredili perfektno in so vsi uživali," je povedal Borut Pahor.

Pikin festival do nedelje v Velenju

In medtem ko so šolarji v Ajdovščini uživali v športu, pa bodo številni šolarji v teh dneh obiskali Velenje, saj tam poteka 30. Pikin festival. Festival je letos po dolgih letih spet v središču mesta, njegov moto je Pika se po mestu potika.