Trenutni lastnik svetovnega rekorda "najdlje trajajočega stika celega telesa z ledom" je bil Kitajec Songhaou Jin, ki je obdan z ledom zdržal eno uro, 53 minut in 10 sekund.

V soboto ob pol dveh popoldne je Dunajčan na osrednji mestni železniški postaji stopil v zaboj z ledenimi kockami in upal, da bo sam zdržal še dlje. In res se je ob glasnem aplavzu zbranih ura ustavila dve uri, osem minut in 47 sekund pozneje. Nov svetovni rekord!

Foto: EPA

Köberl, ki je sicer zaposlen na avstrijskem ministrstvu za promet kot strokovnjak za letalsko varnost, se je na podvig pripravljal tako, da je plaval v ledeniškem jezeru in po trgovinah zbiral ledene kocke: "Stresel sem jih v otroški bazen in tam ležal eno uro."

Po prihodu iz zaboja so ga oskrbeli reševalci, vendar jim je zagotovil: "Dobro sem, lahko bi ostal še malo. Nisem si mislil, da mi bo tako hitro minilo!"