Foto: Reuters

Lani si je druženje bitij iz morskih globin ogledalo kar 825.000 ljudi, tudi letos so organizatorji napovedali tolikšno obiskanost, kar se je glede na lepo vreme tudi uresničilo.

Parado ustvarjajo nastopajoči, že marca je prijave na parado oddalo okoli 3.000 ljudi. Stari in mladi so navdih iskali v morju, postregli so z izvirnimi kostumi, med katerimi je bilo največ kostumov morske deklice.

Z dogodkom, na katerem slavijo umetnike in mitologijo, Newyorčani proslavijo začetek poletne sezone.

Foto: EPA/Reuters